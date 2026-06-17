Bernard Arnault, magnate del lujo: La IA nos quita una burocracia muy presente en Europa

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París, 17 jun (EFE).- El francés Bernard Arnault, magnate del principal grupo de lujo del mundo, LVMH, consideró que la inteligencia artificial (IA) puede ayudar a eliminar «una burocracia que está muy presente en Europa» y puso como ejemplo lo que hacen en su multinacional.

«Hace diez años, nadie sabía que era la inteligencia artificial: ni siquiera era una palabra. Pero ahora, gracias a la inteligencia artificial podremos matar una parte de la burocracia», manifestó Arnault.

El empresario, cuyo grupo emplea a más de 200.000 personas en el mundo entero repartidas en sus 75 marcas, abrió en París la décima edición de la feria de la tecnología Vivatech, junto al ministro de Economía, Roland Lescure, en una jornada en la que también intervendrá Jeff Bezos, fundador de Amazon y de la empresa de transporte aeroespacial Blue Origin.

Arnault criticó el peso que la burocracia tiene en Europa y destacó que es importante reducirla «en un mundo tan grande» y globalizado. «Considero mi grupo como un conglomerado de empresas emergentes (‘start-ups’)», indicó el empresario.

El ministro Lescure resaltó la alianza para el ámbito de la IA con países como India y ahora Alemania.

«Me alegra enormemente que Francia y Alemania se hayan asociado en este viaje (…) Porque creo firmemente en lo que dijimos antes: cuando Francia y Alemania están en la misma sintonía, es toda Europa la que avanza unida», opinó.

De hecho, el desarrollo de la IA y sus límites tendrá un lugar preponderante en Vivatech 2026, en un momento en el que las grandes potencias se afanan por darles usos más eficientes sin perturbar el mercado de trabajo.

Según el programa provisional, el jueves será el turno de las figuras políticas. Como anfitrión, Macron estará ese día en el salón junto a Modi, en una nuevo gesto de acercamiento entre las dos potencias, que han hecho de la tecnología y la innovación uno de los pilares de sus relaciones bilaterales.

Ambos mandatarios tienen previsto abordar el desarrollo ético de la inteligencia artificial, la ciberseguridad y la creación de alianzas tecnológicas estratégicas entre Europa y la India, un mercado clave en pleno auge tecnológico. EFE

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