Berrettini y Burruchaga, hijo del exfutbolista argentino, protagonistas en el ChileOpen

María José Rey

Santiago de Chile, 24 feb (EFE).- Se llama Román Andrés, pero su apellido Burruchaga lo marca, es el hijo del exfutbolista ídolo del argentino Independiente de Avellaneda, Jorge, y este martes compartió derrota con el ex número 6 del mundo, el italiano Matteo Berrettini en el ChileOpen de Santiago.

La expectativa de la jornada estaba en Berrettini con el apoyo del público chileno, pero sucumbió por 6-3, 6-4 ante el estadounidense Emilio Nava, mientras que el joven tenista argentino cayó ante el noruego Elmer Moller por 7-6, 0-6, 6-4.

A Burruchaga, hijo, le apodan Romi, su partido terminó con derrota en una cancha diagonal al court principal donde jugaba Berrettini, quien ya estaba abajo por 3-1 en el primer set.

El argentino perdió batallando ante el noruego Moller en una tarde de tenis puro, en la que tuvo un espectador de excepción: su compatriota Daniel Garnero, entrenador del equipo chileno de fútbol Universidad Católica.

El técnico estaba allí apoyando como un amigo, pero de su padre Jorge, o como le apodaron en su época ‘el Burru’, recordado por su gol en la victoria de Argentina en la final del Mundial México’86.

El hijo de Garnero, Uriel, es el amigo de Romi y también estaba allí, sus padres tienen una larga amistad desde que ‘el Burru’ apoyó la carrera técnica del adiestrador de la UC, a quien hizo su ayudante de campo en el argentino Arsenal de Sarandí.

“Yo del tenis soy solo un espectador”, dijo a EFE Garnero, quien más temprano entrenó a la UC a pocos metros del recinto de tenis que está en Apoquindo, el mismo sector del nuevo estadio Claro Arena, al oriente de Santiago.

“Que está jugando muy bien, podés decir”, agregó tímidamente cuando Román había remontado el partido en el segundo set al ganarlo 0-6, tras caer en ‘tie break’ 7-6 en el primero.

“Una vez lo vi cuando yo estaba en Mendoza, estaba chiquito, 14 años creo que tenía y ganó, así que por eso vine. Ojalá ahora gane”, confesó Garnero.

La amistad profunda y la cábala, dos características que definen a los argentinos, dejó de manifiesto el técnico de la UC con sus palabras.

Román tuvo algunos problemas con devoluciones de revés a dos manos, alto y corpulento, lució incómodo en varias pelotas, pero nunca mostró intención de abandonar.

Desde la cancha uno se oía el apoyo que el público chileno le daba a Berrettini, para que remontara ante Nava, pero el italiano no jugaba a fondo, ya había pasado por el Argentina Open, donde cayó en octavos y el ATP 500 de Río de Janeiro donde perdió en cuartos de final.

En pleno regreso, tras un largo periodo de lesiones y problemas físicos, Berrettini se proyecta para continuar en Indian Wells y Miami, pero antes de partir ofreció varios puntos ante Nava que mostraron su calidad de top 6.

Por pasajes se le vio enojado consigo mismo, hablando, cuestionando un punto que le cobraron y que picó en la ‘T’, incluso se le escapó un leve gesto de querer batir la raqueta contra el piso, pero se contuvo.

Berrettini perdió, pero incluso estando abajo 40-15 en el segundo set, que representaba el punto para partido de Nava, salvó una pelota haciendo gala de su jerarquía. EFE

