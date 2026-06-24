Bessent afirma que el dólar será «el eje central» del comercio venezolano

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Nueva York, 24 jun (EFE).- El secretario del Tesoro de Estados Unidos, Scott Bessent, afirmó este miércoles en una entrevista con la cadena CNBC que «la nueva Venezuela va a facturar en dólares» y que esta moneda será el «eje central» de su comercio.

«La nueva Venezuela va a facturar en dólares (…). No se le permitía convertir ni realizar transacciones en dólares y ahora el dólar va a ser el eje central de su comercio», aseguró Bessent en el programa ‘Squawk Box’.

Las declaraciones del estadounidense tienen lugar meses después de que Estados Unidos detuviera en enero al entonces presidente venezolano, Nicolás Maduro, y a su esposa, Cilia Flores, por cargos relacionados con narcoterrorismo y tráfico de cocaína.

Maduro y Flores se encuentran actualmente en una prisión federal del barrio neoyorquino de Brooklyn.

Tras su captura, la chavista Delcy Rodríguez asumió el cargo de presidenta encargada de Venezuela.

El Gobierno interino venezolano ha abierto desde entonces sectores estratégicos como el petrolero, el minero y el eléctrico a la inversión internacional con el apoyo del Parlamento, controlado por el oficialismo y presidido por el hermano de la mandataria, Jorge Rodríguez.

Bessent también destacó a CNBC que, de igual forma, los iraníes «facturarán en dólares»: «Todo lo que estamos haciendo está impulsando de nuevo al dólar. Nunca ha dejado de ser el eje central del sistema monetario mundial, pero lo estamos reforzando».

Además, dijo prever que «cuando termine el conflicto entre Rusia y Ucrania», Moscú «querrá volver al sistema del dólar, porque es nuestra liquidez, nuestros mercados de capitales, la profundidad y la amplitud que todos desean tener».

«El dominio del dólar es esencial», aseveró. EFE

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