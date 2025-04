Bessent confirma arancel global del 10 % y negociaciones iniciales con economías asiáticas

Washington, 9 abr (EFE).- El secretario del Tesoro de Estados Unidos, Scott Bessent, confirmó este miércoles una pausa de 90 días en la aplicación de los aranceles específicos por países del presidente estadounidense, Donald Trump, y anunció que la «base» arancelaria global será del 10 %, también para México y Canadá.

Esta moratoria parcial no incluye a China, a la que Trump elevó hoy los aranceles al 125 % con efecto inmediato.

Bessent también indicó que EE.UU, llevará a cabo las primeras negociaciones con Vietnam, Japón, Corea del Sur y la India.

El secretario del Tesoro compareció ante los medios en la Casa Blanca pocos minutos después de que Trump anunciara en su red social, Truth Social, su nuevo plan arancelario, que incluye una moratoria parcial de 90 días, durante los que se aplicará el arancel global del 10 % y se aumentará al 125 % los impuestos a China.

Ante las cámaras, Bessent presentó la pausa como parte de la estrategia del mandatario y no como una reacción a las recientes caídas en los mercados bursátiles, asegurando que las acciones de Trump han surtido efecto al motivar a algunos de los países más cercanos a China, como Vietnam, a buscar acuerdos con Washington.

«No respondan con represalias y serán recompensados», afirmó Bessent al delinear la postura negociadora de Trump.

Según explicó, esta pausa permitirá abrir un espacio de diálogo para alcanzar nuevos acuerdos comerciales con los 75 países que, según la Casa Blanca, han contactado con Washington desde que el pasado 2 de abril se anunciara la imposición de un arancel global del 10 %, además de gravámenes adicionales a decenas de países y regiones.

De esta forma, sigue en vigor el arancel global del 10 % que entró en vigor el sábado pasado y se suspenden durante 90 día los específicos que entraron en vigor hoy, salvo en el caso de China.

De esta forma, la Unión Europea se queda ahora con un arancel del 10 %, frente al 20 % inicialmente anunciado.

Bessent también explicó que Candá y México, excluidos del anuncio del arancel global y adicional del 2 de abril, ahora sí están incluidos en la lista de países que tendrán un aumento arancelario universal del 10 %.

«Estamos dispuestos a escuchar a cualquier país del mundo que quiera venir a negociar», subrayó el titular del Tesoro.

Bessent confirmó también que naciones como Brasil y otros países de América Latina, afectados por la nueva «tasa base» del 10 %, mantendrán ese nivel arancelario durante los próximos 90 días.

El funcionario aseguró que Trump ha demostrado «gran valentía» al mantenerse firme con el objetivo de renegociar con países que, a su juicio, mantienen déficits comerciales significativos con Estados Unidos.

La portavoz de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, también defendió que esta era la estrategia de Trump desde el principio y que no tomó la decisión en reacción a las caídas en los mercados.

En tono irónico, criticó a los medios por no haber entendido el enfoque negociador del presidente y se refirió al libro que Trump publicó en 1987, ‘The Art of the Deal’ (El arte de la negociación).

«Muchos de ustedes en la prensa claramente no entendieron el ‘Art of the Deal’. No han comprendido lo que el presidente Trump está haciendo aquí», declaró Leavitt, acompañada por Bessent.

Trump tiene previsto firmar este miércoles a las 14.30 horas (18.30 GMT) en la Casa Blanca varias órdenes ejecutivas, en una comparecencia que podría ofrecer más detalles sobre la implementación de su plan arancelario. EFE

