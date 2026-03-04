Bessent dice que la poca cooperación española en «Furia Épica» es «inaceptable»

Washington, 4 mar (EFE).- El secretario estadounidense del Tesoro, Scott Bessent, aseguró este miércoles que la negativa de España a que sus bases sean utilizadas para la operación militar contra Irán es algo «inaceptable» y que esa postura pone «vidas estadounidenses en riesgo».

En entrevista con CNBC, Bessent no quiso dar detalles sobre cómo Estados Unidos pondría en marcha el «embargo» comercial que ayer el presidente estadounidense, Donald Trump, sugirió contra España por su baja contribución en gasto de Defensa en el marco de la OTAN y por la negativa a permitir que EEUU use las bases de Rota y Morón en la operación «Furia Épica».

A la pregunta directa sobre si es posible un «embargo comercial» contra España de parte de Estados Unidos, Bessent se limitó a decir que «será un esfuerzo combinado» sin dar más detalles sobre qué marco legal podría usar el Ejecutivo para aplicar una medida tan drástica contra un país parte de la Unión Europea (UE).

«Es inaceptable que este fin de semana España fuera muy poco cooperativa en lo referido a las bases estadounidenses y sobre qué podíamos hacer con nuestros aviones mientras ejecutábamos la operación Furia Épica», opinión Bessent.

«Todo lo que retrase nuestra capacidad para llevar a acabo esta guerra de la manera más rápida y efectiva pone vidas estadounidenses en riesgo. Los españoles están poniendo vidas estadounidenses en peligro», recalcó el secretario del Tesoro.

En una reunión con el canciller alemán, Friedrich Merz, ayer en el Despacho Oval, Trump pidió consejo a Bessent sobre cómo cortar todo el comercio con España o aplicar un embargo comercial como respuesta a la negativa de Madrid de llegar al gasto del 5 % del PIB en defensa que han acordado el resto de socios de la OTAN y de oponerse al uso de las bases de Morón y Rota para una ofensiva militar fuera del marco de Naciones Unidas.

Trump dijo en febrero, poco después de que el Tribunal Supremo declarara ilegales gran parte de sus aranceles de emergencia, que bajo las leyes tiene potestad para declara embargos comerciales totales pero no para «subir los aranceles un solo dólar» y que buscaría otros remedios legales para seguir usando las tarifas comerciales como modo de presión en materia de política exterior.

«Podría parar todo lo relacionado con España, todos los negocios relacionados con España; tengo derecho a pararlo. Embargos. Hago lo que quiera con ellos, y podríamos hacerlo con España. Vamos a cortar todo comercio con España», declaró Trump durante un encuentro con Merz en la Casa Blanca.

El presidente estadounidense añadió que «no quiere tener nada que ver» con España y dijo que «ha sido terrible», también en lo referente a su contribución al gasto de Defensa de la OTAN.

Según aseguró el propio Merz después de su paso por la Casa Blanca, le recordó a Trump que toda medida comercial tiene que negociarse con la UE en bloque y que España es parte del mismo y no puede ser castigada comercialmente por separado. EFE

