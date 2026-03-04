Bessent dice que la poca cooperación española en ‘Furia Épica’ es «inaceptable»

1 minuto

Washington, 4 mar (EFE).- El secretario del Tesoro, Scott Bessent, aseguró este miércoles que la negativa de España a que sus bases sean utilizadas para la operación militar contra Irán es algo «inaceptable» y que esa postura pone «vidas estadounidenses en riesgo».

En entrevista con CNBC, Bessent no quiso dar detalles sobre cómo Estados Unidos pondría en marcha el «embargo» comercial que ayer el presidente Donald Trump sugirió contra España por su baja contribución en gasto de Defensa en el marco de la OTAN y por la negativa a que sus bases de uso conjunto con Estados Unidos se usen en la operación ‘Furia Épica’. EFE

jmr/lss