Bessent pide a Japón una política monetaria sólida bajo el liderazgo de Takaichi

Tokio, 28 oct (EFE).- El secretario del Tesoro estadounidense, Scott Bessent, pidió a Japón que adopte una política monetaria sólida y adecuada a las condiciones económicas actuales, para evitar una volatilidad excesiva de los tipos de cambio.

Durante un encuentro el lunes con la nueva ministra de Finanzas, Satsuki Katayama, Bessent destacó «la importancia de una sólida formulación y comunicación de la política monetaria para anclar las expectativas de inflación y prevenir una volatilidad excesiva del tipo de cambio, dado que las condiciones son sustancialmente diferentes doce años después de la introducción del Abenomics», según un comunicado de la Casa Blanca.

Estos comentarios llegan tras la formación del recién inaugurado Gobierno de la primera ministra Sanae Takaichi, partidaria del estímulo fiscal y crítica con la senda de subida de tipos de interés emprendida por el Banco de Japón (BoJ), tras más de una década de ultraflexibilización bajo el mandato del fallecido Shinzo Abe y sus sucesores.

Las medidas adoptadas en 2013 bajo la estrategia Abenomics del ex primer ministro Abe buscaban entonces sacar a Japón de la deflación y el estancamiento económico en los que llevaba sumido décadas, mientras que Takaichi llega al poder en un momento marcado por la inflación, el estancamiento salarial y mayor deuda pública.

El yen se ha devaluado con fuerza desde la victoria de Takaichi al frente del gobernante Partido Liberal Democrático (PLD) el día 4, y su investidura como primera ministra hace apenas una semana.

Katayama, la primera mujer que ocupa la cartera de Finanzas en el país asiático, es una estrecha colaboradora de la mandataria y comparte buena parte de su visión en el plano fiscal.

Bessent se mostró «satisfecho con las perspectivas de la ministra sobre las medidas fiscales japonesas que se están considerando» y expresó su interés de conocer más a medida que se elabora el paquete completo «para comprender mejor su posible impacto».

El secretario del Tesoro elogió la labor de Katayama en materia de desregulación en sus anteriores cargos (la política hizo carrera como funcionaria en el Ministerio de Finanzas) «y expresó su firme convicción de que puede seguir impulsando el aumento de la productividad en la economía japonesa», según el texto.

«El secretario Bessent y yo tenemos muchos conocidos en común, y tuvimos una conversación franca y sincera que duró poco más de una hora, ¡un poco más de lo previsto!», escribió este martes la japonesa en su perfil de la red social X sobre la reunión.

El encuentro entre Bessent y Katayama se produjo en la jornada inaugural de la visita a Japón del presidente Donald Trump, en el que también está acompañado por el secretario de Comercio, Howard Lutnick, o el secretario de Estado, Marco Rubio, entre otros.

Los comentarios del estadounidense llegan, además, poco antes de que el banco central japonés inicie este miércoles su reunión mensual de dos días sobre política monetaria, en la que se auguraba una nueva subida de tipos que podría quedar finalmente en el aire a la espera de más detalles sobre la política económica de la nueva Administración, según han señalado los analistas. EFE

