Besteiro advierte de que Galicia «no puede permitirse» mantener el parón de la eólica

2 minutos

Bruselas, 12 nov (EFE).- El secretario general del PSdeG, José Ramón Gómez Besteiro, aseguró este miércoles que Galicia «no puede permitirse» mantener la paralización de los proyectos de energía eólica, cuya responsabilidad atribuye a la falta de planificación del PP, y señaló que en Bruselas «son conscientes» de esta circunstancia.

«Si hay parón y lo que se ofrece son soluciones de parcheo que no son definitivas, estaremos permanentemente instalados en el parón. Y eso es lo que evidentemente no puede permitirse Galicia», señaló Besteiro en declaraciones a los medios tras reunirse con el vicedirector general de Energía de la Comisión Europea, Mechthild Woersdoerfer.

Besteiro rechazó que las resoluciones judiciales sean la única causa tras el parón que ya dura 17 años y apuntó a que las sentencias se apoyan precisamente en la falta de planificación que los socialistas gallegos achacan al Partido Popular.

«Lo que sufrió este país fue un parón provocado, consciente y voluntario porque no se ejecuta la gestión y no se planifica, y por tanto da armas o justificación a determinadas decisiones. Lo que falló fue la planificación que no existió. El Partido Popular es responsable de este parón, absolutamente sin excusas», advirtió.

Según el líder socialista gallego, las consecuencias para Galicia son -además de retrasos en la propia eólica- «una falta de desarrollo industrial» porque la conexión de energía es «fundamental» para que Galicia se sume a nuevos mercados y proyectos en, por ejemplo, el campo del hidrógeno o las interconexiones con Portugal.

Besteiro prosigue este miércoles su jornada de trabajo en Bruselas con representantes de la presidenta de la Comisión Especial sobre la Crisis de la Vivienda de la Eurocámara, Irene Tinagli, con miembros de los gabinetes de las comisarias de Medio Ambiente y de Empleo, y con el vicepresidente del Parlamento Europeo Javi López. EFE

lzu/ahg/psh