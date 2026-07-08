Bettino Craxi, el exprimer ministro italiano con el que el juez compara a Begoña Gómez

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Madrid, 8 jul (EFE).- El juez que instruye el caso de Begoña Gómez comparó este miércoles a la esposa de Pedro Sánchez con Bettino Craxi, exprimer ministro italiano, líder histórico del Partido Socialista Italiano (PSI) y figura central de la llamada ‘Tangentópolis’, el mayor escándalo de corrupción de la posguerra en Italia.

El juez Juan Carlos Peinado rebatió la argumentación de Begoña Gómez de que no hay riesgo de fuga por estar siempre escoltada por policías, al asegurar que «no sería la primera ocasión» que un presidente del Gobierno de un país de la UE «se fuga» a un país del continente africano ante un caso de corrupción, haciendo referencia a Craxi.

El juez impuso como medidas cautelares la retirada del pasaporte y la prohibición de salir de España a Gómez hasta que se celebre el juicio por presuntos delitos de corrupción en los negocios, tráfico de influencias, apropiación indebida y malversación.

Con sus palabras, Peinado sugirió que Gómez puede hacer como Craxi, que se refugió en Túnez en 1994, con cinco condenas por cobro ilegal de comisiones sobre sus espaldas, y fue declarado prófugo de la justicia italiana.

De hecho, murió allí mismo a los 65 años el 19 de enero del 2000, en su residencia de Hammamet (costa noreste de Túnez), a consecuencia de un ataque cardíaco derivado de la diabetes que padecía desde hacía años.

El gran hito de su carrera llegó el 4 de agosto de 1983, cuando se convirtió en el primer jefe de Gobierno socialista de la historia de Italia, tras un pacto no oficial con la Democracia Cristiana.

Estuvo al frente del Ejecutivo durante algo más de tres años -el periodo de mayor estabilidad gubernamental en casi cuatro décadas en el país- y dimitió el 3 de marzo de 1987.

Su caída se precipitó en 1992, con el escándalo de las comisiones ilegales, conocido como ‘Manos Limpias’, y fue declarado en rebeldía por la justicia italiana en mayo de 1994 tras no presentarse a varios juicios alegando motivos de salud.

Los tribunales italianos lo condenaron en distintas causas, como la denominada ‘Cuenta de Protección’, vinculada a la quiebra del Banco Ambrosiano, el sumario ‘Intermetro’ o el cobro de comisiones a la eléctrica pública ENEL, acumulando condenas que en conjunto superaban los 20 años de cárcel.

El gran escándalo de corrupción en el que se vio implicado Craxi se conoció popularmente como ‘Tangentópolis’, término, que significa «la ciudad de los sobornos» y que se usó para describir cómo políticos y empresarios operaban una red de sobornos a cambio de contratos y obras públicas.

‘Manos Limpias’ fue el nombre del proceso judicial que descubrió esta red de corrupción, en el cual se vieron implicadas más de 5.000 personas en la fase de investigación y que acabó con cerca de 1.200 condenados entre políticos, empresarios y emprendedores.EFE

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