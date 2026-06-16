Bezos y Modi, figuras del VivaTech, el salón de tecnología lanzado por Macron hace 10 años

Compartir

3 minutos

París, 16 jun (EFE).- Diez años después de que el presidente francés, Emmanuel Macron, impulsara su creación cuando era ministro de Economía, VivaTech reunirá entre mañana y el viernes a figuras de peso como el primer ministro indio, Narendra Modi, y el magnate Jeff Bezos, fundador de Amazon y de la empresa de transporte aeroespacial Blue Origin.

El considerado mayor evento de tecnología de Europa atrae, hasta este viernes, a 11.000 empresas del sector, que exponen ante una audiencia que ya supera los 150.000 asistentes de todo el mundo.

Firmas globales del sector del software, la Inteligencia Artificial (IA), la automoción, el lujo digital y la tecnología aeroespacial, además de fondos de inversión internacionales, estarán presentes en el Salón de Congresos de la Puerta de Versalles (sur de París).

La jornada inaugural contará con figuras de porte mundial. Bezos participará junto a David Limp, actual CEO de la compañía aeroespacial Blue Origin, y un astronauta de la NASA, en una mesa redonda enfocada en el futuro de la economía cislunar y los próximos pasos de la humanidad hacia Marte.

Blue Origin es una empresa que compite directamente en la carrera al espacio con SpaceX, de Elon Musk (participante de Vivatech en 2023), pero que, recientemente, ha tenido un revés, cuando su cohete insignia, el New Glenn, sufrió una espectacular explosión en la plataforma de lanzamiento.

También en el auditorio principal de la apertura, intervendrá el miércoles Bernard Arnault, presidente y director ejecutivo del conglomerado de lujo LVMH, quien dará su punto de vista de cómo la inteligencia artificial y las tecnologías inmersivas están transformando la experiencia del consumidor de alta gama.

También mañana, intervendrá el ministro de Economía de Francia, Roland Lescure, quien hablará de las políticas europeas de soberanía tecnológica e industrialización verde frente a los bloques estadounidense y asiático.

De hecho, el desarrollo de la IA y sus límites tendrá un lugar preponderante en VivaTech, en un momento en el que las grandes potencias se afanan por darles usos más eficientes sin perturbar el mercado de trabajo.

Ejemplo de ello es el anuncio de este martes por parte del Gobierno francés, que, hasta 2030, destinará 655 millones de euros adicionales al desarrollo de la IA, los cuales irán dirigidos a «apoyar las infraestructuras, las capacidades de computación, la investigación, las empresas y los sectores industriales».

Según el programa provisional, el jueves será el turno de las figuras políticas. Como anfitrión, Macron estará en el salón junto a Modi, en una nuevo gesto de acercamiento entre las dos potencias, que han hecho de la tecnología y la innovación uno de los pilares fundamentales de sus relaciones bilaterales.

Ambos mandatarios tienen previsto abordar el desarrollo ético de la inteligencia artificial, la ciberseguridad y la creación de alianzas tecnológicas estratégicas entre Europa y la India, un mercado clave en pleno auge tecnológico. EFE

atc/ngp/crf