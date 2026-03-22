Bezzecchi suma su segunda victoria del año y también ganan Holgado y Quiles

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Juan Antonio Lladós

Redacción deportes, 22 mar (EFE).- El italiano Marco Bezzecchi (Aprilia RS-GP 26) sumó su segunda victoria de la temporada al vencer el Gran Premio de Brasil de MotoGP, en donde también ganaron en sus respectivas categorías los españoles Daniel Holgado (Kalex), Moto2, y Máximo Quiles (KTM), Moto3.

Bezzecchi dominó de principio a fin la prueba de MotoGP, para lograr su segunda victoria del año y convertirse en el nuevo líder del campeonato con un total de 56 puntos, once más que su compañero Jorge Martín (Aprilia RS-GP 26), segundo, y con Pedro Acosta (KTM RC 16), que acabó séptimo la prueba brasileña, ahora en la tercera plaza con 42 puntos.

Junto a Bezzecchi, en el podio, acabaron su compañero de equipo el campeón del mundo español de 2024, Jorge Martín (Aprilia RS-GP 26), y el italiano Fabio di Giannantonio (Ducati Desmosedici GP26).

El vigente campeón del mundo, el español Marc Márquez (Ducati Desmosedici GP26), se tuvo que conformar con la cuarta plaza.

El italiano de Aprilia supo mantener las distancias con su compañero Jorge Martín, mientras Fabio di Giannantonio no conseguía despegarse de Marc Márquez, para consolidar el tercer peldaño del podio, aunque vuelta tras vuelta la situación en cabeza de carrera se consolidó.

La gran incógnita fue saber quién de los dos contendientes en la pelea por la tercera posición, Di Giannantonio y Marc Márquez, se haría con ese tercer peldaño del podio.

Mientras, a cinco vueltas del final Marc Márquez volvió a intentar y consiguió, superar a su rival italiano por el interior de la curva, tocándose ambos pilotos sin apenas dejar distancia entre sus motos, aunque el transalpino no fue un enemigo fácil y recuperó la posición poco más tarde, al cometer un pequeño error el español.

Ese error de Marc Márquez muy probablemente le hizo conformarse con la cuarta plaza para no arriesgarse a una caída en la que es la segunda cita de las veintidós de que consta el mundial 2026.

Nadie pudo contrarrestar la ventaja de Marco Bezzecchi, que ganó con suficiencia, por delante de Jorge Martín y de Fabio di Giannantonio.

El español Daniel Holgado (Kalex) supo aguantar los ataques en las vueltas finales de su compatriota Daniel Muñoz (Kalex), para vencer en la categoría de Moto2, por delante de un correoso Daniel Muñoz (Kalex) y con el hasta ahora líder del mundial, el español Manuel ‘Manugas’ González (Kalex), tercero.

Holgado supo aguantar la presión final a la que le sometió Daniel Muñoz, mientras que González se fue superando poco a poco para lograr superar en la última vuelta al también español Alex Escrig (Forward), que se tuvo que conformar con el cuarto puesto, por delante del hispano colombiano David Alonso (Kalex), el español Izan Guevara (Boscoscuro) y el italiano Tony Arbolino (Kalex).

El español Máximo Quiles (KTM) logró su primera victoria de la temporada 2026, en Moto3, que le convirtió en nuevo líder provisional del mundial, después de aprovechar las circunstancias de carrera, con una bandera roja que trastocó los planes de muchos pilotos.

Quiles encabezó la segunda parte de la prueba hasta ver la bandera de cuadros, a pesar de que en las últimas vueltas, después de la bandera roja que ‘acortó’ la prueba a sólo cinco vueltas, su propio compañero de equipo, el hispano argentino Marco Morelli (KTM), le presionó hasta el final, si bien se tuvo que conformar con la tercera posición, por delante del indonesio Veda Pratama (Honda).

El anterior líder de la prueba y del campeonato, el también español David Almansa (KTM), se fue por los suelos en la primera parte de la carrera, lo que para su decepción le impidió regresar a la pista cuando Dirección de Carrera mostró bandera roja y forzó una segunda salida, y con ello perdió el liderato del mundial. EFE

JLL/og