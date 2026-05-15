Biólogos argentinos buscarán si hay vector de hantavirus en Ushuaia desde la semana próxima

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Una misión científica argentina viajará la semana próxima a la ciudad de Ushuaia para rastrear si hay roedores portadores de hantavirus, que pudieron haber originado el brote en el buque Hondius que zarpó de ese puerto del «fin del mundo» en Tierra del Fuego.

Luego de que el crucero MV Hondius partió el 1 de abril hacia Cabo Verde se declaró un foco de esa rara enfermedad que despertó alarma en todo el mundo, con tres casos mortales e infectados de varios países.

Autoridades de Tierra del Fuego han reiterado desde entonces que no hay registros de hantavirus en esa isla patagónica, ni del roedor que lo transmite.

Sin embargo, los científicos buscarán descartar o confirmar la sospecha infecciosa que pesa sobre este emblemático destino turístico.

Biólogos del Instituto Carlos Malbrán de Buenos Aires trabajarán en el terreno junto a expertos de la provincia de Tierra del Fuego para la toma de muestras y su posterior envío a laboratorio, tarea que demandará varios días.

A partir de allí se estima que los resultados estarán listos en «unas cuatro semanas», explicó en conferencia de prensa el director de Epidemiología de Tierra del Fuego, Juan Petrina.

Aún no se ha determinado el momento ni el lugar del primer contagio de los pasajeros del barco.

«No ha variado mucho la situación epidemiológica de la zona, no hemos tenido casos y ya han pasado 45 días desde que zarpó la embarcación», dijo Petrina.

En la zona austral de Argentina y de Chile el roedor reservorio del virus de la cepa Andes es el ratón «colilargo» (Oligoryzomys longicaudatus).

Esta cepa ha sido identificada como la responsable de las infecciones en el crucero.

– «Bola de nieve» –

Petrina precisó que aún no están definidas las zonas de captura, pero que incluirán espacios aledaños al relleno sanitario, un sitio de reciclaje de deshechos a cielo abierto.

El lugar, con gran presencia de aves, había sido identificado como uno de los sitios que probablemente visitó el pasajero neerlandés fallecido de hantavirus.

El hombre es señalado como paciente 0 del brote en el barco.

El ornitólogo de 70 años y su esposa, también fallecida por hantavirus, recorrieron Argentina, Uruguay y Chile durante cuatro meses y -según versiones de prensa no confirmadas- podrían haber avistado aves cerca del vertedero antes de zarpar.

Petrina descartó que se hagan búsquedas del ratón dentro del predio del relleno sanitario. «No tiene sentido porque los roedores allí son urbanos y no son susceptibles al hantavirus», dijo.

Pero sí se harán en zonas aledañas al lugar, las que aún «restan por definir».

«No queremos que esto siga escalando», dijo por su lado el secretario del Instituto Fueguino de Turismo, Juan Manuel Pavlov.

«Todo el mensaje que podemos dar es que el destino de Tierra del Fuego, en el fin del mundo, está libre de hantavirus», insistió.

También criticó el tratamiento de la noticia por los medios de comunicación que, dijo, tienen voracidad «por sumar clicks con títulos engañosos y sensacionalismo que busca generar una bola de nieve».

A nivel mundial, tres personas han muerto y ocho han sido confirmadas con esta rara enfermedad.

«Hasta el 13 de mayo se han notificado 11 casos, incluidos tres fallecimientos», señaló la Organización Mundial de la Salud en un boletín publicado el miércoles por la noche.

De estos 11 casos, «ocho han sido confirmados en laboratorio como infección por el virus de los Andes (ANDV), dos se consideran probables y uno es inconcluso y está siendo objeto de análisis complementarios», detalló.

En tanto, un pasajero estadounidense que viajaba a bordo del MV Hondius y que inicialmente arrojó un resultado «levemente positivo» por hantavirus dio ahora negativo, informó el jueves un portavoz del centro médico de la Universidad de Nebraska a la AFP.

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