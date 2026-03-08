Bibiana Aído, ONU Mujeres: El mundo no está en quiebra por decisiones tomadas por mujeres

4 minutos

Esteban Capdepon Sendra

Nueva York, 8 mar (EFE).- El mundo no está en este momento de quiebra «por decisiones que hayan tomado mayoritariamente las mujeres», asegura Bibiana Aído, directora regional de ONU Mujeres para América Latina y el Caribe, en una entrevista con EFE en la que reclama más mujeres en los espacios de toma de decisión ante las tensiones geopolíticas y las amenazas a las conquistas feministas.

Con motivo del Día Internacional de la Mujer, Aído, que ocupa la dirección regional desde septiembre del año pasado, diagnostica que la agenda feminista, especialmente en la zona, debe centrarse en «romper el silencio estadístico», aumentar la representación de las mujeres en los puestos de responsabilidad y en tejer alianzas más allá de los gobiernos.

«Estamos en un momento donde las mujeres y las niñas en América Latina nunca han estado tan cerca de la igualdad de género, ni nunca han estado tan cerca de perder todo lo alcanzado», declara.

Datos y evidencias contra el negacionismo

Preguntada por el resurgimiento de posturas conservadoras y de extrema derecha que plantean una reversión de las conquistas feministas, Aído asevera que la igualdad de género «no es una ideología», sino un asunto de «derechos humanos».

«Los cambios de gobierno forman parte de la dinámica democrática, pero los derechos de las mujeres no deben ser parte de ese tablero de juego, no pueden ser negociables», declara la directora.

En los últimos años, ejecutivos como el de Javier Milei en Argentina, el de Daniel Noboa en Ecuador o el de Nayib Bukele en El Salvador han disuelto estructuras gubernamentales que abogan por la igualdad de género, como el ministerio del ramo en algunos casos, y han recortado derechos feministas como el del aborto.

Las últimas elecciones han dejado otros vencedores como el ultraderechista José Antonio Kast en Chile, que suponen un cambio en la hoja de ruta, al menos en materia feminista, de su predecesor, Gabriel Boric.

Aído apostó por trabajar con «datos» y «evidencias» para hacer frente a estas posturas y por hacer «la verdad más atractiva que la mentira».

«La desinformación no ayuda, es un caldo de cultivo para el odio y para maquillar una realidad que realmente sigue siendo muy negativa en cuanto a la igualdad de género», comenta al respecto.

La directora considera que esta tendencia regresiva puede estar actuando como «una contrareacción» a los avances alcanzados: «Podemos estar ante un efecto pendular».

Más mujeres en los puestos de representación

Mientras que la directora evita mencionar directamente a los países que han llevado a cabo recortes en la agenda feminista, sí lo hace con algunos de los que están avanzando como Brasil, Colombia o Uruguay.

Sobre todo, se refiere a la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, a la que reconoce como un referente «muy potente y muy fuerte para las niñas de la región».

Aído situa la paridad como uno de sus «objetivos prioritarios» y señala que tener mujeres referentes en altos cargos de responsabilidad ayuda a conseguirla.

Entre otras cosas, destaca medidas «pioneras» que se están tomando en la región sobre el derecho de los cuidados, los derechos de las defensoras ambientales o medidas contra la violencia digital.

«Hay una agenda muy inspiradora en cuanto a los cambios normativos que se han alcanzado hoy en la región. Veinte países tiene leyes que tipifican el feminicidio», añade.

El foco en el acceso a la justicia

La propuesta de las Naciones Unidas para este 8 de marzo es poner el foco en el acceso a la justicia para las mujeres a nivel global, que, lamenta Aído, «no es una realidad en ningún país del mundo».

«La justicia reproduce dinámicas patriarcales y, por tanto, se mantienen muy altos los niveles de impunidad y de violencia», apunta.

Para Aído, uno de los problemas centras para la eliminación de la violencia de género son «los altos niveles de impunidad cuando la violencia contra las mujeres no se investiga» o cuando las supervivientes no tienen reparación: «Esto envía un mensaje de tolerancia judicial y social hacia este tipo de violencia».

En el año 2024, al menos 3.828 mujeres fueron víctimas de feminicidio en 26 países y territorios de América Latina y el Caribe, lo que corresponde a 11 femicidios al día.

«Las amenazas de retroceso no nos deben llevar nunca a reducir nuestras ambiciones, sino, por el contrario, a fortalecer nuestra determinación», afirma. EFE

ecs/jco/fpa