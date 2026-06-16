Biblioteca Al Qarawiyyin, guardiana de mil años de conocimiento en el corazón de Fez

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Fatima Zohra Bouaziz

Fez (Marruecos), 16 jun (EFE).- Fundada en el siglo XIV y activa hasta hoy, la biblioteca Al Qarawiyyin atesora miles de manuscritos de distintas ramas de conocimiento, entre ellos del famoso historiador del siglo XIV Ibn Jaldún o el místico sufí granadino del siglo XI Ibn Tufayl, que han sobrevivido al paso de los siglos en el corazón histórico de la ciudad marroquí de Fez.

Situada en la plaza Seffarine, en uno de los rincones más emblemáticos de la medina de Fez, la Biblioteca nació dentro del complejo de la mezquita-universidad de Al Qarawiyyin, considerada una de las más antiguas del mundo y fundada por la benefactora musulmana Fátima al-Fihriya.

Con el paso del tiempo, la biblioteca fue adquiriendo una identidad propia y hoy funciona de manera independiente, con acceso a través de una entrada separada del recinto religioso.

Manuscritos de doce siglos

En 1940, el sultán Mohamed V (1909-1961) inauguró un nuevo pabellón que, según explica a EFE Boubker Jaawan, responsable en la biblioteca, respondió al objetivo de facilitar el acceso de investigadores no musulmanes a los fondos documentales, hasta entonces reservados principalmente a estudiosos musulmanes al estar la institución vinculada a la mezquita.

«La biblioteca ha permanecido abierta y en funcionamiento desde su creación hasta nuestros días», subraya Jaawan mientras recorre el pabellón y muestra algunas de las obras más valiosas de la colección.

Decorada con elementos tradicionales de la arquitectura islámica marroquí, la biblioteca fue restaurada en los últimos años dentro de un amplio programa de rehabilitación de la medina impulsado hace más de una década por el rey Mohamed VI.

Según Jaawan, la biblioteca conserva actualmente más de 20.000 volúmenes que abarcan distintas disciplinas del saber, algunos de los cuales datan de hace unos 200 años.

En la segunda planta se custodian unos 4.000 manuscritos de gran valor histórico, algunos de ellos con hasta doce siglos de antigüedad, en un espacio de alta seguridad al que se accede tras atravesar dos puertas blindadas.

La medicina en versos

Mientras muestra a EFE algunas de las piezas más valiosas de los manuscritos, utilizando guantes de protección, Jaawan señala que los investigadores consultan estos fondos en copias digitalizadas con el objetivo de preservar los originales.

Estos manuscritos, que abarcan disciplinas como astronomía, ciencias religiosas, medicina, literatura, filosofía, matemáticas, historia y biografía, entre otras, han sido sometidos a procesos de restauración y conservación realizados por un equipo reducido de la institución formado por cinco especialistas que trabajan con técnicas manuales y mecánicas.

Entre los ejemplares más destacados figura un Corán manuscrito de unos doce siglos de antigüedad, escrito en caligrafía dorada, así como un Evangelio traducido en el siglo XII a partir de una copia procedente de España.

También destaca el quinto volumen de la obra de Ibn Jaldún, considerado precursor de las ciencias sociales, que, según Jaawan, fue donado personalmente por el propio erudito a la biblioteca. El ejemplar fue inscrito en 2011 por la UNESCO en el programa Memoria del Mundo.

Entre otras piezas sobresale un poema didáctico del siglo XII sobre medicina, de más de 7.000 versos, que describe enfermedades desde la cabeza hasta los pies y que se atribuye a Ibn Tufayl.

Frente al manuscrito, Jaawan concluye la explicación con la lectura de unos versos del texto médico del filósofo y médico andalusí: «Se conoce esta enfermedad en griego como diabetes / y es aquella en la que el agua se bebe, pero no permanece en el interior del cuerpo». EFE

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