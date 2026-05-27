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Biblioteca Vargas Llosa de Arequipa recibe la edición en quechua de ‘Los Cachorros’

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Lima, 27 may (EFE).- La Biblioteca Regional Mario Vargas Llosa de Arequipa (Perú), que alberga la colección personal de libros del premio Nobel, recibió este miércoles la edición en quechua de ‘Los Cachorros’, uno de los cuentos más emblemáticos del escritor peruano, según anunció en un comunicado el Gobierno Regional de Arequipa.

La entrega de los ejemplares fue realizada por la Dirección Desconcentrada de Cultura de Arequipa a la Subgerencia de Cultura del Gobierno Regional de Arequipa, como parte de las iniciativas impulsadas para promover el acceso intercultural a la lectura y acercar grandes obras de la literatura peruana a ciudadanos que tienen al quechua como lengua materna.

Durante la ceremonia, realizada con motivo del día de las lenguas originarias de Perú, las autoridades destacaron que la traducción de obras literarias al quechua representa un importante paso para democratizar el acceso a la cultura, fortalecer la identidad nacional y revalorar las lenguas originarias como patrimonio vivo del país.

Como parte de la actividad se realizó la lectura de fragmentos de la obra en lengua quechua, permitiendo a los asistentes apreciar el valor del trabajo de traducción desarrollado por el Ministerio de Cultura y reflexionar sobre la importancia de preservar las lenguas ancestrales para las futuras generaciones. EFE

fgg/rrt

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