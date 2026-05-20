Bibliotecas nacionales de Perú y Francia firman convenio para ofrecer archivos históricos

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Lima, 19 may (EFE).- La Biblioteca Nacional del Perú (BNP) y la Biblioteca Nacional de Francia firmaron un convenio que permitirá a la población el acceso gratuito a «valiosos documentos históricos digitalizados», fortaleciendo la preservación de la memoria y la descentralización del conocimiento entre ambos países.

A través de un comunicado, la BNP informó este martes que los dos países suscribieron un convenio de cooperación interinstitucional que permitirá fortalecer el acceso democrático al conocimiento, preservar el patrimonio documental y acercar a la ciudadanía peruana valiosos contenidos históricos y culturales de alcance internacional.

El acuerdo tendrá una vigencia de cinco años y representa «un importante paso» en la estrategia de internacionalización y modernización impulsada por la BNP.

El convenio establece las condiciones de cooperación para la selección y transferencia a la BNP de reproducciones digitales de documentos procedentes de las colecciones de la Biblioteca Nacional de Francia, disponibles en ‘Gallica’, la biblioteca digital de dicha institución y de sus socios.

Gracias a esta alianza, la BNP podrá incorporar hasta mil documentos digitalizados de libre acceso vinculados con la historia, la ciencia, la cartografía y las relaciones entre Perú y Francia, ampliando así la oferta de contenidos accesibles para investigadores, estudiantes y ciudadanos de todo el país.

A través de su biblioteca digital, los usuarios podrán consultar gratuitamente materiales patrimoniales de alto valor histórico y cultural, sin restricciones geográficas y con fines exclusivamente no comerciales.

«Además de ampliar el acceso ciudadano a documentos históricos de relevancia mundial, esta alianza abre oportunidades para futuras iniciativas de investigación conjunta, proyectos curatoriales y nuevas fases de cooperación internacional orientadas a fortalecer la preservación y difusión del patrimonio documental peruano», señaló la BNP. EFE

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