BID aprueba garantía de 550 millones de dólares para seguridad y justicia en Argentina

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Washington, 17 jun (EFE).— El Banco Interamericano de Desarrollo (BID) aprobó este miércoles una garantía de 550 millones de dólares para Argentina destinada a fortalecer el acceso a financiamiento y reforzar las áreas de seguridad y justicia en el país suramericano.

La operación busca facilitar la movilización de recursos externos para el país y respaldar proyectos para mejorar eficiencia institucional, inversión pública y capacidad del Estado en áreas vinculadas a seguridad ciudadana y sistema judicial.

Según el BID, la operación «forma parte de un paquete más amplio de apoyo a Argentina que busca fortalecer la estabilidad macroeconómica, mejorar la eficiencia del gasto público y apoyar reformas estructurales orientadas a impulsar el crecimiento y la inversión en el país».

De acuerdo con la institución, la garantía permitirá a Argentina mejorar sus condiciones de acceso al crédito en los mercados internacionales, al servir como respaldo para negociaciones con bancos privados en un contexto de necesidad de financiamiento externo.

Aunque el Gobierno del presidente argentino, Javier Milei, ha logrado reducir la inflación mensual y mantener el superávit fiscal mediante un fuerte ajuste del gasto público, la economía continúa enfrentando desafíos como la recuperación del consumo, la acumulación de reservas y la necesidad de atraer inversiones.

Desde la llegada de Milei al poder en diciembre de 2023, el BID ha incrementado su apoyo financiero al país, y en abril pasado anunció un paquete de hasta 10.000 millones de dólares para los próximos tres años, destinado a proyectos del sector público y privado y coordinado con otras instituciones multilaterales, en momentos en que Argentina avanza en un programa de reformas económicas acordado con el Fondo Monetario Internacional (FMI) y el Grupo Banco Mundial (BM).

El propio BM anunció el martes la aprobación de un paquete de garantías para que el país suramericano pueda movilizar hasta 2.000 millones de dólares en préstamos comerciales. EFE

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