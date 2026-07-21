BID destinará 7.500 millones de dólares a proyectos de seguridad y desarrollo en Ecuador

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Guayaquil (Ecuador), 21 jul (EFE).- El Banco Interamericano de Desarrollo (BID) proporcionará un financiamiento de 7.500 millones de dólares para impulsar proyectos vinculados a la seguridad y el desarrollo en Ecuador, informó este martes su presidente, Ilan Goldfajn, tras mantener una reunión con el presidente del país andino, Daniel Noboa.

«Durante los próximos cinco años, el Grupo BID proporcionará 7.500 millones en financiamiento para los sectores público y privado, asistencia técnica y conocimiento», escribió Goldfajn en su cuenta de la red social X, donde publicó fotografías junto a Noboa y la ministra ecuatoriana de Economía y Finanzas, Sariha Moya.

La cita se realizó previo a la presentación, en Quito, de la ‘Agenda de Crecimiento Ecuador 2040’, una hoja de ruta con la que el Gobierno busca impulsar la generación de empleo, atraer inversión y mejorar la economía, y que se elaboró con el apoyo técnico del BID.

El directivo del BID añadió que este apoyo financiero podría alcanzar los 10.500 millones de dólares, «mediante la movilización de financiamiento y la implementación exitosa de las condiciones habilitantes para la inversión».

Según Goldfajn, el dinero estará destinado a proyectos vinculados al fortalecimiento de la seguridad y la prevención de la violencia criminal e iniciativas para que los ecuatorianos puedan acceder a viviendas.

Además, irá a programas de educación y formación para el empleo; iniciativas de salud para reducir la desnutrición crónica infantil, e inversiones del sector privado en sectores como minería, energía, agroindustria, manufactura y turismo, entre otros. EFE

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