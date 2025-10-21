BID Invest anuncia inversión de 1.000 millones de dólares en Paraguay en próximos 18 meses

2 minutos

Asunción, 21 oct (EFE).- El BID Invest, el brazo de inversión en el sector privado del Grupo Banco Interamericano de Desarrollo (BID), invertirá 1.000 millones de dólares en Paraguay en los próximos dieciocho meses, afirmó este martes en Asunción el CEO de esa institución, James Scriven.

«La aceleración que ha tenido Paraguay durante todo este tiempo nos permite decir a nosotros que vamos a hacer mucho más», dijo Scriven en el Invest Fórum Paraguay 2025.

El funcionario expresó, en ese contexto, «el compromiso personal e institucional de invertir mil millones de dólares a dieciocho meses».

Desde 2016, el BID Invest invirtió un total de 1.600 millones de dólares en proyectos empresariales del sector privado en Paraguay, según datos de la institución.

Scriven agregó que ese organismo no solo financia proyectos con capital propio, sino que crea instrumentos para atraer otras inversiones para promover el desarrollo y el crecimiento.

En ese sentido, dijo que actualmente «hay 53 trillones de dólares de inversores de impacto a nivel mundial, que están buscando el lugar dónde invertir» e indicó que el BID Invest busca promover a Latinoamérica como lugar de destino para esos recursos.

A su turno, el ministro de Economía y Finanzas, Carlos Fernández, destacó que Paraguay será sede en 2026 de la reunión anual de la Asamblea de Gobernadores del BID, que describió como el «mayor encuentro financiero y de desarrollo de América Latina».

Fernández aseguró que desde octubre de 2026 Paraguay ejercerá la presidencia de la Junta de Gobernadores del Fondo Monetario Internacional (FMI) y del Banco Mundial (BM).

«Por primera vez en la historia, un país, en este caso Paraguay, liderará de manera simultánea tres organismos multilaterales de alcance regional», subrayó el funcionario durante el encuentro, cuya apertura contó con la asistencia del presidente del país, Santiago Peña. EFE

