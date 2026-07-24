BID otorga a Panamá un préstamo de 40 millones de dólares para modernizar sistema de salud

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Ciudad de Panamá, 24 jul (EFE).- El Directorio Ejecutivo del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) aprobó un financiamiento de hasta 40 millones de dólares para modernizar el sistema de salud de Panamá, ampliar su cobertura y mejorar el acceso en zonas rurales e indígenas, según informó este viernes el ente internacional.

Se trata de la primera operación individual de una ‘Línea de Crédito Condicional para Proyectos de Inversión’ de hasta 120 millones de dólares para «respaldar reformas estructurales en el sector salud panameño durante los próximos 12 años», según el comunicado.

A los 40 millones aportados por el organismo multilateral se sumarán 10 millones de dólares de «contrapartida local» (del Gobierno panameño), lo que elevará la inversión total del programa a 50 millones de dólares.

Todo ello destinado a «fortalecer la protección financiera de las personas, aumentar la eficiencia del sistema y ampliar la atención en comunidades indígenas y rurales» así como respaldar «el proceso de integración de la prestación de servicio» entre el Ministerio de Salud y la Caja de Seguro Social.

«A su vez se robustecerá el envío directo de servicios de salud a comunidades indígenas y rurales por medio del personal que se desplaza hasta estas zonas y equipos que trabajan de manera permanente con la población» para beneficiar a unas 514.000 personas en zonas con mayor presencia indígena.

El programa, según el BID, prevé que alrededor de 1,58 millones de personas se aprovechen de las «acciones dirigidas a fortalecer las rutas de atención priorizadas y mejorar la gestión de medicamentos» como la incorporación de herramientas digitales y la construcción de seis centros de salud resilientes.

El sistema de salud público de Panamá está fragmentado entre el Ministerio de Salud, que atiende a la población general, y la Caja de Seguro Social, destinada a los trabajadores asegurados. Pese a los esfuerzos de ampliar su cobertura en todo el país, las zonas más alejadas aún carecen de infraestructuras robustas para dar servicios de calidad. EFE

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