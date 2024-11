Biden muestra unidad con líderes de Corea del Sur y Japón frente a China y Corea del Norte

Lima, 15 nov (EFE).- El presidente estadounidense, Joe Biden, se reunió este viernes en los márgenes de la reunión del APEC con los líderes de Japón, Shigeru Ishiba, y Corea del Sur, Yook Suk-yeol, para mostrar unidad frente a las presiones territoriales de China y las provocaciones de Corea del Norte.

Biden, Ishiba y Yook aprovecharon el encuentro del Foro de Cooperación Asia-Pacífico de Lima para reeditar la reunión trilateral del pasado año en Camp David, que ahora quieren mantener como un foro permanente con la llegada a la Casa Blanca del presidente electo Donald Trump en enero.

Los tres líderes anunciaron que compartirán datos en tiempo real sobre lanzamientos de misiles y trabajaran en reforzar sus capacidades de defensa frente a estos ensayos norcoreanos.

«Anunciamos el establecimiento de Secretariado Trilateral, responsable de coordinar e implementar nuestro compromiso compartido», explicaron los tres países en un comunicado conjunto sobre una medida que tiene como objetivo establecer este diálogo como un marco permanente que se ampliará al nivel de Defensa.

Biden, presidente saliente, indicó que este diálogo es «parte de un esfuerzo más amplio, estos últimos cuatro años, para acercar a los aliados del Pacífico de Estados Unidos» e «inaugurar una nueva era de cooperación entre nuestros tres países».

«Estoy muy orgulloso de lo lejos que hemos llegado desde la histórica reunión (de Camp David), promoviendo el desarrollo del Sudeste Asiático y de las islas del Pacífico, uniendo brazos para asegurar las tecnologías del futuro y hacer frente a las peligrosa y desestabilizadora cooperación de Corea del Norte con Rusia», indicó Biden en el encuentro en los márgenes de la cumbre del Foro de Cooperación Asia-Pacífico.

Un funcionario estadounidense aseguró que la reunión se centró en la amenaza que suponen las provocaciones y ambiciones nucleares del régimen de Corea del Norte, así como la presencia de unos 10.000 soldados norcoreanos en Rusia para ayudar en la guerra con Ucrania.

Los tres líderes también coincidieron que las acciones «ilícitas» de China en el mar de China Meridional y en estrecho de Taiwán son otra fuente de preocupaciones a la que se deben oponer de manera coordinada.

Biden, que reafirmó su compromiso «férreo» por la defensa de sus dos aliados del noreste asiático, también mantuvo su primera reunión bilateral con Ishiba desde que asumió el poder en octubre y otra con Yook.

Las conversaciones se dan antes de que este sábado Biden mantenga una reunión bilateral con el presidente chino, Xi Jinping, en Lima, la tercera y última del mandato del presidente estadounidense que dejará la Casa Blanca en enero, cuando asumirá el republicano Donald Trump.

Según los funcionarios estadounidenses, en la reunión trilateral no se habló de la llegada de Trump y del proceso de transición, que, según expertos, podría ser aprovechado por Corea del Norte para nuevas provocaciones con lanzamientos de misiles. EFE

“We’ve now reached a moment of significant political change. I congratulate the prime minister for – on his taking office and this is likely to be my last trilateral meeting with this important group, but I am proud to have helped be one of the parts of building this partnership. And I think it’s built to last. That’s my hope and expectation.”