Biel Aliño, premiado por Poy Latam por una secuencia de imágenes de la dana para EFE

València (España), 31 ago (EFE).- El fotoperiodista español Biel Aliño ha ganado el primer premio en la categoría de Noticias (Ensayo) del concurso ‘Picture of the Year Latam’, convocado por Poy Latam, por una secuencia sobre la dana del 29 de octubre que devastó la provincia española de Valencia, dentro de la cobertura gráfica que hizo para la Agencia EFE.

Poy Latam es uno de los concursos de fotografía más importantes de Latinoamérica y premia la excelencia en la fotografía documental y artística.

Biel Aliño (València, 1983) estudió Fotografía Artística en la Escuela de Arte y Diseño de València; ha desarrollado la mayor parte de su carrera profesional en la agencia de noticias EFE, con la que colabora desde 2007, y también ha colaborado con agencias internacionales y periódicos españoles.

Fue miembro de la junta directiva del Colegio de Periodistas de Valencia (2013-2021), desde donde ha defendido los intereses de los fotoperiodistas y ha impulsado el proyecto cultural ‘Fragments’, destinado a promover la práctica del fotoperiodismo en Valencia.

El fotoperiodista ha agradecido a todo el equipo de Poy Latam la organización de esta nueva edición del concurso y ha afirmado que este reconocimiento «es muy importante», puesto que visibiliza una tragedia que sucedió en su tierra, donde las riadas causaron la muerte de 228 personas y cuantiosos daños arquitectónicos, económicos y medioambientales.

«Es importante que esta situación no caiga el olvido, puesto que los familiares de las víctimas y afectados por la dana siguen reclamando todos los meses en una manifestación saber la verdad de lo ocurrido esos días y exigen responsabilidades políticas» por la tardanza en avisar a la población, ha explicado.

Aliño ha agradecido también la ayuda de sus compañeros y de todo el equipo de la Agencia EFE durante esos días, de los que ha destacado que se buscó hacer una cobertura «lo más amplia y veraz posible», ya que sin su coordinación y apoyo «no hubiese sido posible sacar adelante este proyecto». EFE

