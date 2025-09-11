The Swiss voice in the world since 1935

Bielorrrusia pone en libertad a 52 presos políticos, que se encuentran ya en Lituania

Este contenido fue publicado en
2 minutos

Berlín, 11 sep (EFE).- Bielorrusia ha puesto en libertad a 52 presos políticos de varias nacionalidades, que ya se encuentran en Lituania, informó este jueves el presidente lituano, Gitanas Nauseda, quien agradeció al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, su gestión a la hora de liberar a estos represaliados.

Nauseda hizo este anuncio durante una rueda de prensa convocada de urgencia y en un mensaje en su cuenta de X, en el que recordó que más de mil presos políticos continúan todavía recluidos en cárceles bielorrusas.

«¡Nadie puede ser dejado atrás! Hoy, 52 presos cruzaron sanos y salvos la frontera de Lituania desde Bielorrusia, dejando atrás alambre de espino, ventanas enrejadas y miedo constante», celebró el presidente.

Subrayó que entre ellos se encuentran también seis lituanos, lo que para él personalmente, es «especialmente importante».

«Estoy profundamente agradecido a los Estados Unidos y personalmente al presidente Donald Trump por sus continuos esfuerzos para la liberación de presos políticos. 52 es mucho. Muchísimo. Sin embargo, más de 1.000 presos políticos siguen en cárceles bielorrusas y no podemos parar hasta que vean la libertad», subrayó.

Durante la rueda de prensa, destacó la participación de Trump «en esta operación de liberación desde el principio hasta el final».

«Lo que ha ocurrido es un gran éxito diplomático para Estados Unidos y para todos nosotros», afirmó Nauseda, citado por la radiotelevisión lituana LRT.

Entre los presos políticos liberados figuran representantes de la oposición bielorrusa, periodistas y participantes en protestas contra el Gobierno del presidente bielorruso, Alexandr Lukashenko, así como ciudadanos de varios países extranjeros como Reino Unido, Letonia, Polonia, Alemania y Francia.

Entre los liberados se encuentra también la lituana Elena Ramanauskienė, exdirectora de ‘marketing’ del sanatorio Belorus, de propiedad bielorrusa, cuyo hijo había pedido directamente ayuda a Nausea para conseguir su liberación.

Nauseda dio las gracias, asimismo, a su ministro de Exteriores, Kęstutis Budrys, quien se encontraba en la frontera con Bielorrusia cuando los prisioneros fueron liberados.

El jefe de Estado lituano destacó que la medida no está condicionada a un levantamiento o flexibilización de las sanciones occidentales contra Minsk. EFE

egw/smm/rf

Los preferidos del público

Los más discutidos

Mostrar más

Debate
moderado por Aylin Elçi

¿Le gustaría saber si corre el riesgo de padecer una enfermedad? ¿Por qué sí o por qué no?

¿Cuánto tiempo antes le gustaría saber si es propenso a padecer una enfermedad? ¿Alguna vez ha tenido problemas con un diagnóstico? Cuéntenos su historia.

Únase al debate
1 Me gusta
2 Comentarios
Ver la discusión

Mostrar más

Debate
moderado por Giannis Mavris

¿Ha notando algún cambio en su vida como consecuencia de las nuevas normas comerciales introducidas por EEUU?

¿Cómo cree que podría afectar a su vida la política arancelaria de EEUU?

Únase al debate
16 Me gusta
20 Comentarios
Ver la discusión

Mostrar más

Debate
moderado por Giannis Mavris

¿Cómo ve usted el futuro de su continente?

En varias regiones del mundo se mantiene la esperanza de un futuro en constante crecimiento. Sin embargo, la realidad no siempre coincide con esa expectativa.

Únase al debate
34 Me gusta
25 Comentarios
Ver la discusión
Otros debates

SWI swissinfo.ch - Sociedad Suiza de Radio y Televisión SRG SSR

SWI swissinfo.ch - Sociedad Suiza de Radio y Televisión SRG SSR