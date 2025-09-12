The Swiss voice in the world since 1935

Bielorrusia advierte que reaccionará ante «cualquier provocación» durante maniobras Západ

Moscú, 12 sep (EFE).- El Ministerio de Defensa de Bielorrusia advirtió hoy que reaccionará ante «cualquier provocación» durante las maniobras estratégicas Západ-2025, que los ejércitos ruso y bielorruso comenzaron este viernes.

«Nosotros seguimos activamente toda la actividad militar que tiene lugar cerca de nuestras fronteras y estamos dispuestos a reaccionar ante cualquier provocación que pueda surgir en el transcurso de las maniobras Západ-2025», dijo Pável Muraveiko, viceministro de Defensa bielorruso, en un comunicado.EFE

mos/lab

