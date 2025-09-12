Bielorrusia advierte que reaccionará ante «cualquier provocación» durante maniobras Západ

2 minutos

Moscú, 12 sep (EFE).- El Ministerio de Defensa de Bielorrusia advirtió hoy de que reaccionará ante «cualquier provocación» durante las maniobras estratégicas Západ-2025, que los ejércitos ruso y bielorruso comenzaron este viernes.

«Nosotros seguimos toda la actividad militar que tiene lugar cerca de nuestras fronteras y estamos dispuestos a reaccionar ante cualquier provocación que pueda surgir en el transcurso de las maniobras Západ-2025», dijo Pável Muraveiko, viceministro de Defensa bielorruso, en un comunicado.

El general subrayó que ni Bielorrusia ni Rusia amenazan a ningún país y, al respecto, destacó que «todas las actividades tienen lugar a considerable distancia de nuestras fronteras sureñas y occidentales».

«Insisto una vez más que nosotros no amenazamos a ningún tercer país», afirmó, y añadió que en los ejercicios se coordinarán las acciones de las Fuerzas Armadas rusas y bielorrusas con los contingentes de Estados aliados, entre ellos India e Irán.

Polonia, que ha cerrado la frontera con Bielorrusia por un plazo indefinido, ha concentrado en esa zona varias decenas de miles de tropas.

Las maniobras tienen lugar en medio de la tensión provocada por la incursión aérea esta semana de drones rusos en territorio de Polonia, que lo consideró un «acto de agresión» y solicitó consultas de la OTAN.

Los ejercicios, que se celebran principalmente en polígonos militares en Borísov, cerca de la capital bielorrusa y a unos 450 kilómetros de la frontera polaca, tienen como objetivo declarado el reforzamiento de la seguridad militar de la Unión Estatal Rusia-Bielorrusia frente a la amenaza de la OTAN.

Las maniobras, que concluirán el próximo día 16, incluyen la simulación del empleo de armas nucleares tácticas y misiles balísticos hipersónicos Oréshnik, según informó el Estado Mayor bielorruso.

Además, los juegos de guerra incluirán ejercicios navales en aguas de los mares Báltico y Barents con la participación de fragatas y submarinos.EFE

mos/jgb