The Swiss voice in the world since 1935

Bielorrusia advierte que reaccionará ante «cualquier provocación» durante maniobras Západ

Este contenido fue publicado en
2 minutos

Moscú, 12 sep (EFE).- El Ministerio de Defensa de Bielorrusia advirtió hoy de que reaccionará ante «cualquier provocación» durante las maniobras estratégicas Západ-2025, que los ejércitos ruso y bielorruso comenzaron este viernes.

«Nosotros seguimos toda la actividad militar que tiene lugar cerca de nuestras fronteras y estamos dispuestos a reaccionar ante cualquier provocación que pueda surgir en el transcurso de las maniobras Západ-2025», dijo Pável Muraveiko, viceministro de Defensa bielorruso, en un comunicado.

El general subrayó que ni Bielorrusia ni Rusia amenazan a ningún país y, al respecto, destacó que «todas las actividades tienen lugar a considerable distancia de nuestras fronteras sureñas y occidentales».

«Insisto una vez más que nosotros no amenazamos a ningún tercer país», afirmó, y añadió que en los ejercicios se coordinarán las acciones de las Fuerzas Armadas rusas y bielorrusas con los contingentes de Estados aliados, entre ellos India e Irán.

Polonia, que ha cerrado la frontera con Bielorrusia por un plazo indefinido, ha concentrado en esa zona varias decenas de miles de tropas.

Las maniobras tienen lugar en medio de la tensión provocada por la incursión aérea esta semana de drones rusos en territorio de Polonia, que lo consideró un «acto de agresión» y solicitó consultas de la OTAN.

Los ejercicios, que se celebran principalmente en polígonos militares en Borísov, cerca de la capital bielorrusa y a unos 450 kilómetros de la frontera polaca, tienen como objetivo declarado el reforzamiento de la seguridad militar de la Unión Estatal Rusia-Bielorrusia frente a la amenaza de la OTAN.

Las maniobras, que concluirán el próximo día 16, incluyen la simulación del empleo de armas nucleares tácticas y misiles balísticos hipersónicos Oréshnik, según informó el Estado Mayor bielorruso.

Además, los juegos de guerra incluirán ejercicios navales en aguas de los mares Báltico y Barents con la participación de fragatas y submarinos.EFE

mos/jgb

Los preferidos del público

Los más discutidos

Mostrar más

Debate
moderado por Giannis Mavris

¿Cómo ve usted el futuro de su continente?

En varias regiones del mundo se mantiene la esperanza de un futuro en constante crecimiento. Sin embargo, la realidad no siempre coincide con esa expectativa.

Únase al debate
34 Me gusta
26 Comentarios
Ver la discusión

Mostrar más

Debate
moderado por Aylin Elçi

¿Le gustaría saber si corre el riesgo de padecer una enfermedad? ¿Por qué sí o por qué no?

¿Cuánto tiempo antes le gustaría saber si es propenso a padecer una enfermedad? ¿Alguna vez ha tenido problemas con un diagnóstico? Cuéntenos su historia.

Únase al debate
1 Me gusta
2 Comentarios
Ver la discusión

Mostrar más

Debate
moderado por Giannis Mavris

¿Ha notando algún cambio en su vida como consecuencia de las nuevas normas comerciales introducidas por EEUU?

¿Cómo cree que podría afectar a su vida la política arancelaria de EEUU?

Únase al debate
16 Me gusta
20 Comentarios
Ver la discusión
Otros debates

SWI swissinfo.ch - Sociedad Suiza de Radio y Televisión SRG SSR

SWI swissinfo.ch - Sociedad Suiza de Radio y Televisión SRG SSR