Bielorrusia amnistía a 32 personas, la mayoría condenadas por delitos extremistas

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Moscú, 1 jul (EFE).- El presidente de Bielorrusia, Alexandr Lukashenko, amnistió este miércoles a 32 personas, 28 de ellas condenadas por delitos extremistas, la sentencia más frecuente entre los presos políticos.

«El jefe de Estado indultó a 20 mujeres y 12 hombres. La decisión se basó en el principio de humanismo hacia los condenados y sus familias», reza el comunicado del departamento de prensa de la Presidencia bielorrusa en Telegram.

La nota sostiene que todos los acusados «solicitaron el indulto, admitieron y su culpabilidad y expresaron arrepentimiento».

La medida se llevó a cabo en vísperas del Día de la Independencia de Bielorrusia.

A finales de abril, las autoridades bielorrusas liberó a cuatro personas, entre ellas el periodista Andrzej Poczobut, galardonado el pasado año con el Premio Sájarov y que cumplía 8 años de cárcel, en un canje con Polonia, quien entregó a cinco individuos condenados en diferentes países de la Unión Europea.

La agencia bielorrusa BELTA destaca que entre los liberados figuran varios bielorrusos que «cumplían misiones especialmente importantes para garantizar la seguridad nacional y la capacidad defensiva del país», un eufemismo para espías.

Según la prensa, las últimas amnistías y canjes de presos políticos bielorrusos se realizaron por mediación estadounidense, concretamente la del emisario de la Casa Blanca para Bielorrusia, John Cole.EFE

mos/rml