Bielorrusia denuncia que los drones ucranianos violan diariamente su espacio aéreo

1 minuto

Moscú, 26 may (EFE).- Las autoridades bielorrusas, acusadas por Kiev de complicidad en la campaña militar rusa, denunciaron este martes que los drones ucranianos violan diariamente su espacio aéreo.

«Sólo en la última semana fueron 116», señaló Alexandr Vólfovich, secretario del Consejo de Seguridad de Bielorrusia, según informa la agencia BELTA.

Eso obligó a las defensas antiaéreas bielorrusas a responder «en 59 ocasiones», añadió durante una reunión en Moscú de jefes de consejos de seguridad de la Organización del Tratado de Seguridad Colectiva, la alianza militar postsoviética.

Explicó que, «en algunos casos, no son ataques casuales, sino intentos de atacar elementos de la infraestructura fronteriza».

El presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, ha denunciado en los últimos días supuestos planes de Bielorrusia de involucrarse directamente en los combates, algo que el ejército de ese país no había hecho hasta ahora.

Zelenski se reunió este martes en Kiev con la líder de la oposición bielorrusa, Svetlana Tijanóvskaya, a la que Occidente reconoce como la legítima presidenta de la antigua república soviética liderada desde 1994 por el autoritario Alexandr Lukashenko.

El secretario del Consejo de Seguridad de Rusia, Serguéi Shoigú, vinculó este martes las denuncias de las amenazas procedentes de Rusia y Bielorrusia con la necesidad de los países europeos de justificar el suministro de ayuda militar a Kiev.EFE

mos/jgb