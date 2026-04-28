Bielorrusia libera a un periodista Premio Sájarov en un canje de prisioneros

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Bielorrusia liberó el martes a tres ciudadanos polacos, entre ellos el periodista polaco-bielorruso Andrzej Poczobut, así como dos ciudadanos moldavos, en el marco de un intercambio de prisioneros en el que participaron varios países y que fue coordinado por Estados Unidos.

La liberación de los prisioneros fue confirmada por el enviado de Donald Trump para Bielorrusia, John Coale.

«Hoy, (…) mi equipo y yo hemos contribuido a conseguir la liberación de tres polacos y dos moldavos», afirmó en X.

Anteriormente, el primer ministro polaco había anunciado en X la liberación de Andrzej Poczobut, galardonado con el Premio Sájarov a la Libertad de Conciencia en 2025.

«¡Andrzej Poczobut está libre! Bienvenido a casa, a Polonia, amigo mío», escribió Donald Tusk en X.

El periodista, de 53 años, es miembro de la minoría polaca de Bielorrusia. En febrero de 2023 fue condenado a ocho años de prisión en esta antigua república soviética, lo que la oposición calificó de «venganza personal» del autócrata en el poder, Alexander Lukashenko.

El gobierno de Lukashenko lleva a cabo una represión implacable contra todas las voces críticas, especialmente desde el movimiento de protesta sin precedentes de 2020.

John Coale afirmó en una rueda de prensa conjunta en Varsovia con el jefe de la diplomacia polaca que hasta la fecha se ha liberado a más de 500 prisioneros de las cárceles bielorrusas, y añadió que entre 800 y 900 personas siguen encarceladas.

El ministro de Relaciones Exteriores polaco, Radoslaw Sikorski, precisó que la liberación fue posible gracias a «un intercambio de prisioneros».

Según el enviado estadounidense, en el intercambio participaron un total de siete países, además de Estados Unidos: Rusia, Bielorrusia, Kazajistán, Rumanía, Polonia y Moldavia.

Entre los prisioneros en el canje se encontraba «un historiador ruso» detenido por Polonia y que debía ser extraditado a Ucrania, añadió.

Los medios de comunicación estatales rusos indicaron que se trata del arqueólogo ruso Alexander Butiaguin, detenido en Polonia y que debía ser extraditado a Ucrania, donde se le acusa de haber realizado excavaciones en la anexionada Crimea.

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