Bielorrusia libera a varios presos políticos después de la visita de un enviado de EE.UU.

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Moscú, 19 mar (EFE).- Las autoridades de Bielorrusia liberaron este jueves a varios presos políticos después de que esta mañana el presidente Alexandr Lukashenko se reuniera con el enviado estadounidense John Cole en Minsk.

La periodista de Belsat TV Ekaterina Andréyeva, junto con otros presos políticos fue puesta en libertad, según el medio opositor Nasha Niva.

Entre los liberados se encuentra el bloguero Eduard Palchys, la activista de derechos humanos Nastia Loiko y los participantes en protestas Mikita Zalatariov, Serguéi Maushuk, Kiril Kazéi, Mijaíl Kuleshov y Denís Zhelezko.

Andréyeva, nacida en 1993, fue condenada a más de ocho años de prisión en 2020 por cubrir las protestas por fraude electoral.

Su marido, Ígor Ilyash, también periodista, fue detenido varias veces hasta ser finalmente condenado a cuatro años de prisión en septiembre de 2025.

Esta mañana Lukashenko recibió en Bielorrusia a Cole, en su segunda reunión desde diciembre pasado, cuando EEUU levantó parcialmente las sanciones a Bielorrusia a cambio de la liberación de 123 presos políticos.

Anteriormente, se celebraron reuniones similares en septiembre y diciembre de 2025. Tras cada una de ellas Lukashenko liberó a varios presos políticos.EFE

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