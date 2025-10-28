Bielorrusia podrá misiles rusos Oreshnik en guardia operativa en diciembre próximo

Moscú, 28 oct (EFE).- El sistema de misiles balísticos hipersónicos rusos Oreshnik entrará en guardia operativa en territorio de Bielorrusia en diciembre próximo, adelantó hoy la portavoz del presidente bielorruso, Natalia Eismont.

«Las condiciones para el emplazamiento de Oreshnik en Bielorrusia están casi creadas. En diciembre del año en curso será puesto en guardia operativa, lo que zanja cualquier duda al respecto» en este país, afirmó Eismont, citada en Telegram por el departamento de prensa de la presidencia de Bielorrusia.

Anteriormente, el presidente bielorruso, Alexandr Lukashenko, afirmó que el emplazamiento de los misiles Oreshnik en su país no supone un acto de agresión, sino un recurso para garantizar la seguridad de Bielorrusia ante una escalada.

Bielorrusia, el principal aliado de Rusia en la guerra de Ucrania, firmó un acuerdo de seguridad con Moscú a finales de 2024, tras el cual Putin adelantó la posibilidad de desplegar misiles balísticos hipersónicos Oréshnik en territorio del país vecino en la segunda mitad de 2025.

Entonces, Putin aseguró que su país está dispuesto a defender Bielorrusia «con todas las fuerzas a su disposición», incluido las armas nucleares tácticas que Moscú desplegó en territorio el país vecino tras el comienzo de la guerra en Ucrania. EFE

