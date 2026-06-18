Bielorrusia protesta ante encargado de negocios ucraniano por ataque a autobús con niños

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Moscú, 18 jun (EFE).- El Ministerio de Exteriores bielorruso citó este jueves al encargado de negocios ucraniano, Iván Novitski, para protestar contra un ataque con dron en territorio ruso en el que resultaron heridos ciudadanos bielorrusos, la mayoría de ellos, miembros de un equipo infantil de fútbol.

«Se le presentó una nota de protesta por el ataque perpetrado el 17 de junio de 2026 por un dron ucraniano en la región de Briansk, en la Federación Rusa, contra un autobús civil que transportaba ciudadanos bielorrusos, en su mayoría niños», señaló el portavoz de Exteriores bielorruso, Ruslán Varnakov.

Varnakov agregó que Minsk condena enérgicamente el «acto terrorista inhumano» perpetrado por Ucrania y reiteró la exigencia de que Kiev presente explicaciones exhaustivas sobre el incidente, en el que murió una persona y varias resultaron heridas.

El Ministerio de Exteriores de Rusia denunció el miércoles el suceso y aseguró que se trata de «otro atentado de Kiev» que -denunció- ha puesto en marcha una «caza de civiles» del bando enemigo.

Mientras, en la Federación de Fútbol de Bielorrusia afirmaron que la FIFA y la UEFA ya fueron informadas sobre le incidente. EFE

mos/llb