Bielorrusia recibe un nuevo lote de aviones de combate rusos Sujói
Moscú, 14 ago (EFE).- Bielorrusia recibió un nuevo lote de aviones de combate rusos Su-30SM2, informó este jueves el Ministerio de Defensa bielorruso.
«Hemos recibido otro lote de equipo de aviación, el Su-30SM2, como parte de la cooperación técnico-militar entre la República de Bielorrusia y la Federación de Rusia», dice el comunicado del Jefe del Estado Mayor, Andréi Rachkov, en la web de Defensa.
Según las autoridades bielorrusas, el personal técnico y los pilotos han conseguido dominar las modernizaciones de este modelo de Sujói.
«Estamos preparando a personal de vuelo joven y realizando tareas de servicio de combate para la defensa aérea en estas máquinas», añadieron.
El Su-30SM2 es una aeronave modernizada de la empresa de ingeniería aeroespacial rusa Sujói en la que se han perfeccionado el alcance de detección de objetivos, las herramientas de navegación, entre otras características, según cuentan las autoridades militares.
«Este avión permite el uso de bombas con un módulo universal de planificación y corrección», explican.
El primer lote ya se recibió a principios de este mismo año, mientras que el último llegó a finales de mayo.
Está previsto que llegue uno más para este mismo año.EFE
