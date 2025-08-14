The Swiss voice in the world since 1935

Bielorrusia recibe un nuevo lote de aviones de combate rusos Sujói

Este contenido fue publicado en
1 minuto

Moscú, 14 ago (EFE).- Bielorrusia recibió un nuevo lote de aviones de combate rusos Su-30SM2, informó este jueves el Ministerio de Defensa bielorruso.

«Hemos recibido otro lote de equipo de aviación, el Su-30SM2, como parte de la cooperación técnico-militar entre la República de Bielorrusia y la Federación de Rusia», dice el comunicado del Jefe del Estado Mayor, Andréi Rachkov, en la web de Defensa.

Según las autoridades bielorrusas, el personal técnico y los pilotos han conseguido dominar las modernizaciones de este modelo de Sujói.

«Estamos preparando a personal de vuelo joven y realizando tareas de servicio de combate para la defensa aérea en estas máquinas», añadieron.

El Su-30SM2 es una aeronave modernizada de la empresa de ingeniería aeroespacial rusa Sujói en la que se han perfeccionado el alcance de detección de objetivos, las herramientas de navegación, entre otras características, según cuentan las autoridades militares.

«Este avión permite el uso de bombas con un módulo universal de planificación y corrección», explican.

El primer lote ya se recibió a principios de este mismo año, mientras que el último llegó a finales de mayo.

Está previsto que llegue uno más para este mismo año.EFE

mos/alf

Los preferidos del público

Los más discutidos

Mostrar más

Debate
moderado por Giannis Mavris

¿Ha notando algún cambio en su vida como consecuencia de las nuevas normas comerciales introducidas por EEUU?

¿Cómo cree que podría afectar a su vida la política arancelaria de EEUU?

Únase al debate
6 Comentarios
Ver la discusión

Mostrar más

Debate
moderado por Giannis Mavris

¿Cómo ve usted el futuro de su continente?

En varias regiones del mundo se mantiene la esperanza de un futuro en constante crecimiento. Sin embargo, la realidad no siempre coincide con esa expectativa.

Únase al debate
7 Me gusta
10 Comentarios
Ver la discusión

Mostrar más

Debate
moderado por Dominique Soguel

¿Qué enseñanzas nos dejan los últimos acontecimientos sobre los riesgos y beneficios de respetar los tratados nucleares?

¿Qué sentido tienen los acuerdos nucleares si violarlos parece dar mejores resultados?

Únase al debate
2 Comentarios
Ver la discusión
Otros debates

SWI swissinfo.ch - Sociedad Suiza de Radio y Televisión SRG SSR

SWI swissinfo.ch - Sociedad Suiza de Radio y Televisión SRG SSR