Bielorrusia vuelve a encarcelar a Statkévich quien se negó a ser deportado tras liberación

Moscú, 15 sep (EFE).- Las autoridades bielorrusas han vuelto a encarcelar al disidente y excandidato presidencial Nikolái Statkévich, quien se negó el pasado jueves a ser deportado del país después de ser liberado con otro medio centenar de presos políticos, informá hoy el diario Nasha Niva.

Según el medio bielorruso, Statkévich, de 69 años, se encuentra ahora en la prisión de la ciudad de Glubókoe, a 162 kilómetros de Minsk.

El opositor bielorruso echó abajo la puerta del autobús cuando era transportado a Lituania junto con otros liberados, y bajó del vehículo en tierra de nadie en la frontera bielorruso-lituana.

Durante unas horas, según las cámaras de vigilancia, Statkevich permaneció en la frontera y luego fue llevado por unos encapuchados en dirección desconocida, según denunció la oposición bielorrusa en el exilio.

La líder opositora bielorrusa, Svetlana Tijanóvskaya, calificó el viernes la puesta en libertad por Minsk de 52 presos políticos bielorrusos y de otras nacionalidades de «deportación forzosa» y mostró su preocupación por la suerte de Statkevich, que se encontraba en paradero desconocido en ese momento.

«Nos alegra ver a la gente en libertad, pero llamemos a las cosas por su nombre: lo que ocurrió ayer no fue una liberación, sino una deportación forzosa», dijo Tijanóvskaya en Vilna, en la capital lituana, en una rueda de prensa conjunta con prisioneros liberados.

Uno de los presos liberados y el primero en intervenir, Serguéi Sparish, compañero de Statkévich y miembro de su formación, el partido socialdemócrata Narodnaya Gramada, señaló que la última vez que vio al líder opositor fue el día anterior, en la prisión del Comité de Seguridad del Estado, y aseguró que su estado anímico en ese momento era bueno.

No obstante, advirtió, Statkévich, a pesar de su buen aspecto físico, tiene problemas de salud pues padece arritmia, a veces le cuesta caminar, sufre bronquitis crónica, ha pasado covid-19 tres veces y una neumonía, superó un infarto y ha estado dos años y siete meses en una celda de aislamiento, «lo que, en esencia, es un asesinato».

El veterano político, que optó a la Presidencia bielorrusa en las elecciones de 2010, fue detenido en mayo de 2020 y condenado a 14 años de cárcel.

Statkévich ya había sido sentenciado en 2011 a seis años de prisión, aunque también fue liberado antes de los comicios presidenciales de 2015.

Entre los presos políticos liberados la semana pasada tras una visita a Bielorrusia de un enviado de EE.UU figuran representantes de la oposición bielorrusa, periodistas y participantes en protestas contra el presidente bielorruso, Alexandr Lukashenko, así como ciudadanos de otros países como Reino Unido, Letonia, Polonia, Alemania y Francia.EFE

