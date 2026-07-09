Bielorrusia y Uzbekistán firman declaración sobre asociación estratégica

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Moscú, 9 jul (EFE).- Bielorrusia y Uzbekistán firmaron este jueves una declaración sobre asociación estratégica durante una visita a Minsk del presidente uzbeko, Shavkat Mirziyóyev.

«Hoy firmamos una declaración sobre la asociación estratégica entre la República de Bielorrusia y la República de Uzbekistán», declaró el presidente de Bielorrusia, Alexandr Lukashenko, citado por la agencia BELTA.

Agregó que se trata de «un paso histórico».

«El documento consagra formalmente el alto nivel de las relaciones bilaterales, basadas en los principios de igualdad, respeto mutuo, confianza y consideración de los intereses de cada uno», dijo el mandatario bielorruso.

Según Lukashenko, tras la firma del documento, se reforzará la cooperación bilateral «en los ámbitos político, comercial, económico, de inversión, cultural, humanitario, de seguridad» y otros.

Mirziyóyev, por su parte, destacó que las relaciones bilaterales mejoraron «radicalmente» en los últimos años.

«En los últimos años, gracias a nuestros esfuerzos conjuntos, hemos conseguido transformar radicalmente la naturaleza y el contenido de las relaciones uzbeko-bielorrusas, elevándolas a un nivel cualitativamente más alto». aseveró.

Según el líder uzbeko, «nunca antes en la historia de las relaciones entre ambos países había existido tal entendimiento mutuo ni tantos resultados tangibles».

En particular, ambos mandatarios abordaron el establecimiento de granjas uzbekas en Bielorrusia y la utilización de la experiencia bielorrusa para la construcción de una central atómica en Uzbekistán.EFE

mos/rod