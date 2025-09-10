Bielsa lamentó que Uruguay no hiciera un buen partido ante Chile

The Swiss voice in the world since 1935

Santiago de Chile, 9 sep (EFE).- El seleccionador de Uruguay, Marcelo Bielsa, afirmó este martes que el partido de La Celeste “no fue bueno” ante Chile con el empate sin goles que firmó en el último duelo de las eliminatorias del Mundial 2026, al cual llegaron con la clasificación amarrada.

“El partido no fue bueno para nosotros, la posesión fue compartida, las situaciones si bien erramos goles ellos crearon situaciones mejores a la nuestras, no merecimos ganar”, aseguró Bielsa en conferencia de prensa.

El técnico argentino reconoció que “haber terminado el partido 0-0 es un resultado satisfactorio porque la actuación del equipo no imaginaba poderlo ganar, y al sufrir ocasiones de peligro valoramos el empate, pero no significa que estemos conformes”.

La selección uruguaya, no obstante, cumplió su objetivo de clasificarse y finalizó cuarta en las eliminatorias con 28 puntos, lo cual fue evaluado positivamente por el técnico de los charrúas.

“La eliminatoria terminó bien para nosotros, tuvimos un periodo intermedio que ya lo expliqué, un buen comienzo y final. Hubiera sido ideal ganar el partido de hoy o merecer ganarlo para que el análisis fuera más positivo”, comentó.

Bielsa lamentó igualmente que Uruguay no pudiera repetir la actuación que hizo el pasado jueves ante Perú en Montevideo, donde consiguió un 3-0 con el cual clasificaron al Mundial.

“Fue el mejor de toda la eliminatoria a todos los niveles, por el juego, ataque, rendimiento físico y técnico y hoy estábamos convencidos que debíamos repetirla. La actuación (ante Chile) no fue satisfactoria y no hay ninguna justificación para que después de un gran partido no pudiéramos repetir una actuación del mismo nivel”, remarcó.

Para Bielsa el partido ante la selección chilena representó su regreso a Santiago, luego de 14 años del final de su ciclo como técnico de La Roja entre 2007 y 2011, y agradeció las muestras de cariño que recibió.

“Los recuerdos que yo tengo son hermosos, aquella época fue maravillosa a nivel personal, laboral, el contacto con el pueblo chileno en ese sentido soy muy agradecido”, manifestó.

Consultado ante la situación actual de La Roja, que finalizó última en la eliminatoria, el técnico argentino se mostró optimista sobre el futuro.

“Hay muchos jugadores que tienen una posibilidad de crecimiento y desarrollo que todavía no han conseguido. Vería con optimismo el crecimiento y desarrollo del fútbol chileno en los próximos cuatro años, hay 10 o 12 jugadores jóvenes que pueden ser importantes”, cerró. EFE

