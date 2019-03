Tourists return to Swiss mountain destinations

Derechos de autor

Todos los derechos reservados. Los contenidos de la oferta web de swissinfo.ch están protegidos por los derechos de autor. Solo se permite su utilización para fines personales. Cualquier uso de contenidos de la oferta web que excede esta finalidad, especialmente su difusión, modificación, transmisión, almacenamiento y copia, solo puede tener lugar con el previo consentimiento por escrito de swissinfo.ch. Si tiene interés en un uso en estos términos, le rogamos que nos envíe un correo electrónico a contact@swissinfo.ch.

Más allá del uso personal, se permite únicamente la colocación de un hiperenlace a un contenido específico en el propio sitio web o en un sitio web de terceros. Los contenidos de la oferta web de swissinfo.ch solamente pueden incorporarse respetando su integralidad y en un contexto sin publicidad. Para todo soporte lógico, directorio, todos los datos y sus respectivos contenidos de la oferta web de swissinfo.ch que explícitamente se ponen a disposición para descargar, se otorgan licencias exclusivas y no transferibles que se limitan a la descarga y al almacenamiento en equipos personales. Todos los derechos extensibles que van más allá, continúan siendo de la propiedad de swissinfo.ch. No se admite, en particular, la venta o cualquier tipo de uso comercial.

Reproducir artículo

El turismo vuelve a los destinos de montaña en Suiza 05 de febrero de 2019 - 11:33 Las pernoctaciones en las estaciones alpinas suizas han aumentado durante cuatro temporadas consecutivas desde el invierno de 2016/17. Lo interesante: Los destinos de verano han obtenido más reservaciones que los de invierno. Las pernoctaciones en la región alpina suiza crecieron un 5% en 2017 y un 3,3% en 2018, según el estudio BAK Topindex del instituto de investigación BAK Economics, que analiza la competitividad del sector turístico suizo como parte de la región alpina comprendida entre los territorios de Suiza, Alemania, Francia, Italia, Austria, Liechtenstein y Eslovenia. Las estaciones alpinas en Suiza se vieron muy afectadas por la crisis financiera de 2008 y la alta paridad cambiara del franco suizo en 2015, factores que provocaron un número cada vez menor de turistas en los hoteles helvéticos, ya que muchos turistas prefirieron elegir destinos más asequibles, a menudo Austria o Francia, para vacacionar. Tras ese periodo difícil para la hotelería helvética, en 2017 se registraron 21 millones de pernoctaciones, el nivel más alto desde 2011. Aunque cabe señalar que el número récord de pernoctaciones se registró en 2008 con poco más de 23 millones. Gracias al turismo de verano Lucerna se situó a la cabeza de la clasificación general en el Topindex 2017 gracias a su turismo de verano, y superó a Kleinwalsertal en Austria. La única otra estación suiza entre las 15 mejores de la clasificación general fue Zermatt, que ocupó el noveno lugar. Cinco estaciones suizas se situaron entre las 15 mejores en la clasificación de verano del Topindex: Lucerna (1), Interlaken (4), Weggis (9), la región de Jungfrau (12) y el Lago Maggiore junto con los valles circundantes (14). Como de costumbre, Suiza fue derrotada cómodamente por Austria en las estaciones invernales. Verbier es la única estación invernal que se colocó entre los 15 primeros de la lista. De las 145 destinaciones seleccionadas, 34 se encuentran en Suiza y de esas 29 se incluyeron en el listado.