Derechos de autor

Todos los derechos reservados. Los contenidos de la oferta web de swissinfo.ch están protegidos por los derechos de autor. Solo se permite su utilización para fines personales. Cualquier uso de contenidos de la oferta web que excede esta finalidad, especialmente su difusión, modificación, transmisión, almacenamiento y copia, solo puede tener lugar con el previo consentimiento por escrito de swissinfo.ch. Si tiene interés en un uso en estos términos, le rogamos que nos envíe un correo electrónico a contact@swissinfo.ch.

Más allá del uso personal, se permite únicamente la colocación de un hiperenlace a un contenido específico en el propio sitio web o en un sitio web de terceros. Los contenidos de la oferta web de swissinfo.ch solamente pueden incorporarse respetando su integralidad y en un contexto sin publicidad. Para todo soporte lógico, directorio, todos los datos y sus respectivos contenidos de la oferta web de swissinfo.ch que explícitamente se ponen a disposición para descargar, se otorgan licencias exclusivas y no transferibles que se limitan a la descarga y al almacenamiento en equipos personales. Todos los derechos extensibles que van más allá, continúan siendo de la propiedad de swissinfo.ch. No se admite, en particular, la venta o cualquier tipo de uso comercial.

Reproducir artículo

Los 300 más ricos de Suiza, cada vez más ricos 24 de noviembre de 2017 - 16:24 La gente más rica de uno de los países más ricos, Suiza, vio crecer sus haberes en 60 000 millones de francos en 2016, según informa la más reciente edición de la revista financiera Bilanz, en la que da a conocer a las 300 personas con más dinero en Suiza. En conjunto reúnen una riqueza de 674 000 millones de francos. La familia más rica de Suiza sigue siendo la dueña de las tiendas de muebles IKEA, con cerca de 49 000 millones de francos, bajo la dirección de los hijos del fundador Ingwar Kamprads. Peter, Jonas y Mathias. Ingwar, de 91 años de edad se ha retirado de sus actividades al frente de la empresa y ha partido a su país natal, Suecia. En un distante segundo puesto y con cerca de 29 000 millones de francos se encuentra el suizo-brasileño Jorge Lemann. Este último estuvo recientemente detrás de las negociaciones para la fusión de las cadenas de comida Burger King y Tim Hortons de Restaurant Brands International. En tercer sitio se encuentran las familias Hoffmann y Oeri, con sus participaciones en la compañía farmacéutica Roche, con cerca de 25 000 millones de francos. La familia Safra, dueña del banco J. Safra Sarasin, sigue en el listado, con cerca de 20 000 millones de francos. La familia Blocher también está dentro de los primeros diez de la lista, con cerca de 121 000 millones de francos. Sus activos aumentaron 4 000 millones de francos, debido principalmente al aumento del valor de su grupo de plásticos y productos químicos, Ems. Christoph Blocher es el líder moral del partido Unión Democrática de Centro (UDC), el partido más popular de Suiza. También fue ministro de Justicia en el Gobierno colegiado helvético. Su hija, Magdalena Martullo-Blocher, consejera delegada de Ems, entró al mundo de la política hace dos años, y ahora tiene una curul en la cámara baja del Parlamento helvético. Entre los ricos que han visto un retroceso en sus ingresos figura Hansjörg Wyss. El empresario que vendió su compañía de productos ortopédicos a Johnson & Johnson vio reducir su riqueza unos 7 000 millones de francos. Esto se debe, en parte, a su acción caritativa. Wyss se ha comprometido con la iniciativa ‘The Giving Pledge’, lanzada por el bufete Warren junto con Bill y Melinda Gates. La actitud filantrópica de Wyss ha beneficiado a universidades, institutos de investigación, instituciones de protección del paisaje y de fomento a la cultura.