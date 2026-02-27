Bill Clinton comparece ante el Congreso para testificar sobre su relación con Epstein

Washington, 27 feb (EFE).- El expresidente de Estados Unidos Bill Clinton comparece este viernes ante un comité del Congreso para testificar sobre su relación con el delincuente sexual Jeffrey Epstein, un día después de que lo hiciera su esposa, la exsecretaria de Estado Hillary Clinton.

Los congresistas republicanos del comité adelantaron antes de comenzar la declaración que tienen una gran cantidad de preguntas preparadas para el expresidente dado que Hillary Clinton dijo el jueves que no conoció a Epstein y que era su esposo el que podría darles la información que piden.

El interrogatorio se produce en Chappaqua, Nueva York, donde los Clinton tienen su residencia habitual y se celebra a puerta cerrada aunque se espera que los vídeos se hagan públicos pronto. EFE

