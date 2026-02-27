Bill Clinton comparece ante el Congreso para testificar sobre su relación con Epstein

2 minutos

Washington, 27 feb (EFE).- El expresidente de Estados Unidos Bill Clinton inició su comparecencia este viernes ante un comité del Congreso para testificar sobre su relación con el delincuente sexual Jeffrey Epstein, un día después de que lo hiciera su esposa, la exsecretaria de Estado Hillary Clinton.

Los congresistas republicanos del comité adelantaron antes de comenzar la declaración que tienen una gran cantidad de preguntas preparadas para el expresidente, dado que Hillary Clinton dijo el jueves que no conoció a Epstein y que era su esposo el que podría darles la información que piden.

El interrogatorio se produce en Chappaqua, Nueva York, donde los Clinton tienen su residencia habitual y se celebra a puerta cerrada aunque se espera que los vídeos se hagan públicos pronto.

Esta es la primera vez que el Congreso fuerza a un expresidente a testificar en una investigación del Legislativo ante la amenaza de declararlo en desacato si los Clinton insistían en negarse a declarar bajo la justificación de que el objetivo era meramente político.

El presidente del Comité de Supervisión de la Cámara, el republicano James Comer, aseguró que espera publicar el video de la declaración de Hillary Clinton en la investigación del panel sobre Jeffrey Epstein en 24 horas.

Comer añadió que, aunque «nadie acusa a nadie de ninguna irregularidad, el pueblo estadounidense tiene muchas preguntas, y estamos comprometidos a obtener respuestas».

Y se remitió a la docena de veces que Hillary Clinton aseguró en su declaración que «tendrá que preguntárselo a mi esposo, no puedo responder eso». «Ya teníamos una amplia lista de preguntas para él, y ayer aumentó, así que esperamos con interés», concluyó Comer.

Por su parte, la representante republicana Nancy Mace de Carolina del Sur afirmó este viernes a los periodistas que Hillary Clinton había actuado «desquiciadamente» durante su declaración. EFE

