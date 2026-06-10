Bill Gates espera que su testimonio en el Congreso sobre Epstein sea «útil» a las víctimas

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Washington, 10 jun (EFE).- El cofundador de Microsoft, Bill Gates, aseguró este miércoles que espera que su testimonio ante un comité del Congreso sobre su relación con el delincuente sexual Jeffrey Epstein, resulte «útil para la importante labor de buscar justicia para las víctimas».

Gates afirmó antes de su comparecencia ante los legisladores que le complacía acudir «voluntariamente para testificar y contribuir a la labor del comité». EFE

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