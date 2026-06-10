Bill Gates espera que su testimonio en el Congreso sobre Epstein sea «útil» a las víctimas

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Washington, 10 jun (EFE).- El cofundador de Microsoft, Bill Gates, aseguró este miércoles que espera que su testimonio ante un comité del Congreso sobre su relación con el delincuente sexual Jeffrey Epstein, resulte «útil para la importante labor de buscar justicia para las víctimas».

Gates afirmó antes de su comparecencia ante los legisladores que le complacía acudir «voluntariamente para testificar y contribuir a la labor del comité».

El congresista republicano, James Comer, que preside el comité, afirmó antes de comenzar la audiencia que el objetivo es conocer la relación de Gates con Epstein y su cómplice Ghislaine Maxwell, «¿qué vio? ¿Sabía lo que estaba ocurriendo? ¿Estuvo involucrado en algo de esto?».

«Estoy seguro de que, a medida que formulemos preguntas, surgirán otras nuevas. Dicho esto, nadie está acusando a Bill Gates de haber cometido ninguna irregularidad, y ciertamente valoro que haya accedido a comparecer voluntariamente», aseguró Comer en los pasillos del Congreso.

El presidente del comité confía en que la comparecencia «sea productiva, nos permita obtener más información y contribuya a nuestra investigación a medida que avancemos».

Comer solicitó la comparecencia de Gates el pasado mes de marzo después de que el nombre Gates apareciera entre los más de tres millones de páginas, incluidas fotos y vídeos del caso Epstein que el Departamento de Justicia hizo públicos el pasado mes de enero.

Tras la publicación de estos documentos, Gates negó haber cometido alguna irregularidad y aseguró que lamentaba «cada minuto» que pasó con Epstein, e insistió en que fue «una insensatez» haber pasado tiempo con el agresor sexual y que las afirmaciones que este hizo sobre él en los documentos eran «falsas».

El cofundador de Microsoft declaró entonces que conoció a Epstein en 2011 y que cenaron juntos en varias ocasiones, pero negó haber visitado su isla privada en las Islas Vírgenes. EFE

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