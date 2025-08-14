The Swiss voice in the world since 1935

Billy Joel cerrará su tienda que alberga colección de antiguas motocicletas en Nueva York

Nueva York, 13 ago (EFE). – El cantante Billy Joel cerrará su popular tienda en Nueva York, donde durante 15 años el público ha acudido para ver gratis su colección de antiguas y costosas motocicletas, tras su diagnóstico de hidrocefalia este año.

La tienda 20th Century Cycles en Oyster Bay (Long Island) alberga más de 75 motocicletas que el artista ha coleccionado por décadas, e incluyen Harley-Davidson, Triumph, Ducati, Moto Guzzi, Indian y BMW.

«La gente no suele ver todas estas motocicletas juntas. De hecho, crecí cerca de aquí y me gustaría que se interesaran un poco en el pueblo», indicó el cantante, pianista y compositor en un video poco después de abrir su establecimiento, de acuerdo con CBS.

En este lugar, se mantienen y reparan las motos del artista, que desde el momento en que abrió sus puertas las exhibe al público sin costo alguno y los fines de semanas recibe a decenas de visitantes.

«20th Century Cycles es la culminación del amor de Billy Joel por las motocicletas y su pasión por el diseño de motocicletas», señala la página del lugar.

«Cree que las motos antiguas lucen mejor y, como también es consciente de que las motos modernas suelen funcionar mejor, todas las motos de la colección han sido transformadas, de una forma u otra, en máquinas manejables y prácticas con un guiño al pasado», indica además el mensaje.

Un tramo de la calle donde está el establecimiento fue bautizado en 2003 con el nombre de ´Billy Joel Way´ y aunque el lugar cierre esto no cambiará.

La tienda permanecerá abierta sólo los fines de semana hasta finales de agosto.

«Una de las mejores cosas para hacer en Oyster Bay es ver las motocicletas», dijo a CBS el residente del lugar, Stephen Sprachman.

El pasado marzo el cantante de 76 años canceló sus conciertos a varias ciudades en EE.UU. y el Reino Unido tras el diagnóstico de su enfermedad.

El artista está vendiendo una casa cercana al establecimiento por 29,9 millones de dólares mientras mantiene otra, también en Long Island, pero ha estado viviendo en el sur de Florida. EFE

