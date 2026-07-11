Bin Salmán habla con Trump sobre la seguridad marítima ante la nueva escalada en Ormuz

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El Cairo, 11 jul (EFE).- El príncipe heredero y primer ministro saudí, Mohamed bin Salmán, habló este sábado con el presidente estadounidense, Donald Trump, sobre la importancia de la seguridad marítima, en referencia a la última escalada en el estrecho de Ormuz, informaron fuentes oficiales.

En la llamada que el también conocido como MBS recibió de Trump, se hizo hincapié en «la importancia de la seguridad marítima y la seguridad de las vías navegables, y se expresó apoyo a todos los esfuerzos que contribuyan a lograr la seguridad y la estabilidad en la región», de acuerdo con la agencia oficial de noticias saudí, SPA.

Ambos líderes abordaron también «los acontecimientos actuales en la región, incluidas las conversaciones entre Estados Unidos y la República Islámica de Irán», sin dar más detalles sobre el contenido de esta comunicación.

Esta semana, un buque de Arabia Saudí, así como otro de Catar fueron atacados en una acción atribuida a Irán en Ormuz, al tiempo que Teherán ha lanzado proyectiles contra bases estadounidenses en Baréin, Kuwait y Jordania, en represalia por los bombardeos estadounidenses contra territorio iraní.

La llamada coincide con la acusación del ministro de Exteriores de Irán, Abás Araqchí, a Estados Unidos de haber «violado el párrafo 9 del memorando de entendimiento» con Irán, después de que Washington anunciara la víspera nuevas sanciones contra el entorno del líder supremo iraní, Mojtaba Jameneí.

Las declaraciones del ministro iraní se producen después de que la Administración estadounidense informara el viernes de que la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro sancionó a un facilitador financiero iraní «tras la reanudación de los ataques de Irán contra el transporte marítimo internacional en el estrecho de Ormuz».

Según Araqchí, el «incumplimiento» del acuerdo por parte de EE.UU. «se suma a otras vulneraciones y errores» del país norteamericano.

El ministro concluyó su publicación en X advirtiendo a Washington que «solo puede haber cumplimiento mutuo».

EE.UU. e Irán firmaron el pasado 17 de junio un memorando de entendimiento para poner fin a la guerra, desbloquear el estrecho de Ormuz y abrir negociaciones sobre el programa nuclear iraní. EFE

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