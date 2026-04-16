Bin Salmán pide a Sharif continuar su mediación para restablecer la paz en el Golfo

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El Cairo, 16 abr (EFE).- El príncipe heredero de Arabia Saudí, Mohamed bin Salmán, pidió al primer ministro de Pakistán, Shehbaz Sharif, que continúe con sus esfuerzos de mediación entre Estados Unidos e Irán para restablecer la paz en el Golfo Pérsico y evitar la reanudación del conflicto en esa rica zona petrolera.

Según informó este jueves un comunicado saudí, Sharif se reunió con Bin Salmán a última hora del miércoles en la ciudad saudí de Yeda, en la costa del mar Rojo, en el marco de una gira que también llevará al paquistaní a Catar y Turquía en medio de los esfuerzos por retomar el diálogo entre Washington y Teherán.

Ambos líderes «abordaron los últimos acontecimientos regionales e internacionales, en particular el curso de los sucesos en la región y los avances relacionados con las conversaciones entre EE.UU y la República Islámica de Irán», apuntó el comunicado, reproducido por la agencia oficial saudí de noticias, SPA.

En este contexto «se hizo hincapié en la importancia de continuar los esfuerzos diplomáticos para restablecer la estabilidad en la región», y reabrir el estratégico Estrecho de Ormuz, por donde pasa un 20 % de las exportaciones de petróleo y gas mundiales, añadió.

Bin Salmán, también primer ministro de su país, «destacó la labor (mediadora) del Primer Ministro, así como del Comandante de las Fuerzas de Defensa y jefe del Estado Mayor de Pakistán, el mariscal de campo Asim Munir», quien visitó Teherán el miércoles para entregar una carta de las autoridades estadounidenses.

Pakistán, estratégico aliado de Arabia Saudí, quiere facilitar una segunda ronda de conversaciones entre Washington y Teherán. Para tal, intenta desbloquear los puntos críticos en materia de seguridad regional y el programa nuclear iraní antes de que la tregua de dos semanas en el Estrecho de Ormuz expire el próximo 22 de abril.

La primera ronda mediada por Pakistán tuvo lugar en Islamabad y finalizó sin acuerdo el pasado fin de semana.

La gira de Sharif se produce en medio de exigencias de los seis Estados árabes vecinos de Irán de la alianza económica y política del Consejo de Cooperación del Golfo (CCG) para que formen parte de cualquier entendimiento futuro sobre la navegación en Ormuz y la seguridad en la zona.

Ese bloque árabe, compuesto por Catar, Emiratos Árabes Unidos, Baréin, Kuwait y Omán, además de Arabia Saudí, ha sido castigado por el bloqueo de Ormuz por Irán, pues las economías de sus integrantes dependen fuertemente de la exportación del petróleo y gas.

Además, sus instalaciones energéticas fueron atacadas con cientos de misiles y drones iraníes durante la guerra entre EE.UU, Israel e Irán, desencadenada el 28 de febrero. EFE

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