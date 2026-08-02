Bin Salmán pide a Trump priorizar diálogo para evitar un «conflicto más amplio» en O.Medio

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Riad, 2 ago (EFE).- El príncipe heredero saudí, Mohamed bin Salmán, instó este domingo al presidente estadounidense, Donald Trump, a priorizar el diálogo para evitar que Oriente Medio se vea arrastrado a un «conflicto más amplio», en medio de amenazas iraníes de «hacer arder» a sus vecinos árabes en caso de un ataque masivo de Estados Unidos contra la República Islámica.

El también primer ministro saudí mantuvo una conversación telefónica con Trump, en la que «hizo hincapié en la necesidad de priorizar el diálogo para reducir la escalada y en la importancia de realizar todos los esfuerzos posibles para lograr la calma», según un comunicado reproducido por la agencia oficial de noticias saudí, SPA.

Esta calma debe «allanar el camino hacia soluciones diplomáticas que produzcan resultados positivos para preservar la seguridad y la estabilidad de la región, y evite verse arrastrado a un conflicto más amplio cuyas repercusiones afecten la seguridad y la estabilidad regionales e internacionales», añade la nota

El comunicado no da a conocer más detalles sobre el contenido de la conversación, si bien apunta que durante la llamada Trump y Bin Salmán «abordaron los acontecimientos en la región y sus repercusiones regionales e internacionales a distintos niveles».

La llamada del mandatario saudí, cuyo país es visto como uno de los más afectados por la guerra en el golfo Pérsico y el cierre del estrecho de Ormuz, se produce después de que Irán amenazara el pasado viernes con hacer «arder en el fuego de la guerra» a sus vecinos árabes en caso de un ataque masivo de EE.UU contra la República Islámica.

En un comunicado la Guardia Revolucionaria iraní advirtió el viernes que EE.UU sigue «el camino de una escalada generalizada de la guerra regional», y exigió que sus vecinos árabes -blanco de ataques iraníes desde el inicio de la guerra en febrero- dejen de cooperar con Washington.

Trump aseguró ayer haber pospuesto «un ataque» contra Irán tras «alcanzar las bases de un acuerdo» que incluye la «apertura inmediata y completa» del estrecho de Ormuz, principal vía de exportación de petróleo y gas del Consejo de Cooperación del Golfo, compuesto por Kuwait, Catar, Baréin, Emiratos Árabes Unidos, Omán y Arabia Saudí.

El mandatario estadounidense indicó en su cuenta de Truth Social que «Irán y otros países de Oriente Medio nos han pedido que pospongamos cualquier ataque, dado que se han acordado las bases de un acuerdo. Esto incluiría la apertura inmediata, completa y total del estrecho de Ormuz y el fin de la amenaza nuclear de Irán».EFE

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