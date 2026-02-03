Bin Salmán y Erdogan elevan relaciones bilaterales a asociación estratégica «más profunda»

3 minutos

El Cairo, 3 feb (EFE).- El príncipe heredero saudí, Mohamed bin Salmán, y el presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, se reunieron este martes en Riad en una visita oficial con la que ambos líderes pretenden elevar las relaciones bilaterales de Arabia Saudí y Turquía a una asociación estratégica «más profunda».

Durante el encuentro en el palacio Al Yamama en la capital saudí, Bin Salmán y Erdogan «revisaron las perspectivas de las relaciones bilaterales entre ambos países hermanos, los aspectos de la cooperación y las prometedoras oportunidades para su desarrollo en diversos ámbitos», informó la agencia de noticias oficial saudí SPA.

Con esta visita oficial, ambas partes quieren «elevar las relaciones bilaterales a un nivel superior de colaboración», según las declaraciones del ministro de Inversiones saudí, Khalid Bin Abdulaziz al Falih, recogidas por la cadena de televisión saudí Al Ijbariya en la inauguración del Foro de Inversión Saudí-Turco en Riad antes de la llegada de Erdogan al reino árabe.

El ministro agregó que ambos «pretenden pasar de unas relaciones sólidas a una relación estratégica más profunda» en el marco de este foro, que cuenta con una delegación empresarial turca de más de 200 empresas interesadas en ampliar los lazos comerciales, económicos y de inversión con Arabia Saudí.

«La fuerte participación turca refleja la profundidad de la asociación estratégica entre los dos países y subraya la cooperación económica y el importante papel del sector privado», añadió.

De hecho, Erdogan viajó a Arabia Saudí junto a su mujer, Emine Erdogan, y una nutrida comitiva de ministros, entre ellos el de Exteriores, Hakan Fidan; el de Finanzas, Mehmet Simsek; el de Defensa, Yasar Güler; el de Energía, Alparslan Bayraktar; el de Industria, Mehmet Fatih Kacir; el de Juventud y Deportes, Osman Askin Bak; el de Salud, Kemal Memisoglu, y la ministra de Familia y Asuntos Sociales, Mahinur Özdemir Göktas.

La visita a Arabia Saudí es la primera etapa de la gira del líder turco por los países de la región y tiene previsto viajar a El Cairo mañana miércoles por invitación del presidente egipcio, Abdelfatah al Sisi, para copresidir la segunda reunión del Consejo de Cooperación Estratégica de Alto Nivel entre Turquía y Egipto, según declaró el director de comunicación presidencial, Burhanettin Duran, a la prensa en Riad.

Durante la visita a Egipto, se espera que Erdogan y Al Sisi debatan cuestiones bilaterales e intercambien opiniones sobre la actualidad regional e internacional, con especial atención a Palestina, al tiempo que el presidente turco tiene previsto asistir a un foro empresarial Turquía-Egipto durante su visita a El Cairo.EFE

rsm/amr/pcc