BioNTech anuncia el cierre de varias plantas que afectará a hasta 1.860 puestos de trabajo

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Berlín, 5 may (EFE).- La empresa biotecnológica alemana BioNTech anunció este martes su intención de cerrar varias plantas de producción en Alemania y Singapur, así como instalaciones de la recientemente adquirida compañía rival CureVac, lo que podría afectar a hasta 1.860 puestos de trabajo.

Así, el cierre de las plantas alemanas de Idar-Oberstein, Marburgo y Tubinga están previstas para finales del año que viene, mientas que el cese de las operaciones en las instalaciones de Singapur está planeada para el primer trimestre de 2027, informó la empresa en un comunicado.

BionNTech, desarrolladora junto a la estadounidense Pfizer de una de las vacunas contra la covid-19 basada en la tecnología ARNm, agregó que está explorando opciones de venta para cada planta de producción, incluida la venta parcial o total.

La empresa prevé que el ahorro de costes aumente con el tiempo y que puedan alcanzar, una vez que las medidas se hayan implementado por completo en 2029, alrededor de 500 millones de euros anuales.

BioNTech espera con estos ahorros y la correspondiente asignación de capital, impulsar aún más la comercialización de la creciente cartera de productos oncológico.

La facturación de BioNTech ascendió en el primer trimestre del año a 118,1 millones de euros, frente a los 182,8 millones en el mismo periodo de 2025, mientras que las pérdidas netas aumentaron hasta los 531,9 millones de euros, frente a los 418,8 un año atrás, según los resultados publicados este martes por la empresa.

Por otra parte, BioNTech anuncio a mediados de marzo pasado que sus fundadores, Ugur Sahin y Özlem Türeci, tienen previsto dejar la empresa a más tardar a finales de año con el fin de crear una nueva compañía biotecnológica dedicada al desarrollo de nuevos medicamentos basados en la tecnología ARNm. EFE

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