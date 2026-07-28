Birmania aprueba la pena de muerte para los delitos de estafa cibernética

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El Parlamento de Birmania, respaldado por los militares, aprobó este martes una ley que autoriza la pena capital para quienes retengan o coaccionen violentamente a personas para trabajar en los numerosos centros de ciberestafa que operan desde el país, informó el presidente del Legislativo.

Los complejos de ciberfraude han florecido en los últimos años en Birmania, un país devastado por la guerra, como parte de la próspera economía de las estafas en el sudeste asiático. Tienen como objetivo a usuarios de todo el mundo y recurren a engaños de carácter romántico o de inversión en criptomonedas.

El «Proyecto de Ley contra las Estafas en Línea» se aprobó este martes en una sesión conjunta de las dos cámaras legislativas en la capital, anunció el jefe del Parlamento de la Unión, Aung Lin Dwe, durante una transmisión televisiva en vivo.

El diputado Aye Chan confirmó a la AFP que la pena de muerte se mantuvo en la normativa.

«No hubo muchos cambios significativos en el proyecto de ley propuesto tras las discusiones entre la Cámara Baja y la Cámara Alta. Las partes importantes del proyecto de ley se mantuvieron iguales», dijo.

Un borrador publicado en mayo establecía que la ley incluiría penas de 10 años a cadena perpetua, así como la pena capital, por «violencia, tortura, arresto y detención ilegales, o trato cruel contra otra persona con el propósito de obligarla a cometer estafas en línea».

Si la comisión de tal delito causaba algún fallecimiento, «se impondrá la pena de muerte», indicaba.

El proyecto de ley también preveía una pena máxima de cadena perpetua para quienes «dirijan un centro de estafas en línea» y para quienes «cometan estafas con monedas digitales (criptomonedas)».

Esta ley es la primera legislación aprobada por el nuevo gobierno birmano, encabezado por el exjefe de la junta militar, Min Aung Hlaing.

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