Birmania planea «cosas buenas» para detenida líder democrática y nobel Suu Kyi, dice Tailandia

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El gobernante de Birmania está «considerando cosas buenas» para la detenida líder democrática y nobel de la Paz Aung San Suu Kyi, afirmó el jefe de la diplomacia tailandesa tras reunirse el miércoles con el líder golpista convertido en presidente civil.

El general Min Aung Hlaing, quien gobierna Birmania desde el golpe militar de 2021, afirmó que Suu Kyi estaba siendo «bien tratada» y que prevé para ella «cosas buenas, sin dar más detalles», indicó el ministro tailandés de Relaciones Exteriores, Sihasak Phuangketkeow.

«Eso debería ser una buena señal», agregó el diplomático tailandés en un mensaje de video la noche del miércoles, antes de regresar a Bangkok.

Min Aung Hlaing, entonces jefe de las fuerzas armadas, encabezó el golpe de 2021 que depuso el gobierno democrático de Suu Kyi, ganadora del Premio Nobel de la Paz de 1991.

El golpe hundió el país del sudeste asiático en una guerra civil.

El militar se convirtió en presidente civil a inicios de abril tras un proceso electoral denunciado en el exterior como una maniobra para prolongar el régimen militar bajo una mampara civil.

El ahora presidente perdonó la semana pasada a Win Myint, mano derecha de Suu Kyi, quien fue detenido tras el golpe.

Analistas han señalado que la medida de clemencia es un intento de dar legitimidad al gobierno de Min Aung Hlaing, aunque generó nuevos llamados diplomáticos por la liberación de Suu Kyi, de 80 años.

La líder democrática ha estado detenida casi cinco años y sus familiares dicen que han tenido poca comunicación con ella.

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