Birol (AIE) dice que la UE cometerá un «suicidio» si no mejora sus redes eléctricas

2 minutos

Bruselas, 29 ene (EFE).- El director ejecutivo de la Agencia Internacional de la Energía (AIE), Fatih Birol, avisó hoy de que Europa cometerá un «suicidio» si no actualiza sus redes eléctricas para la transición energética, una infraestructura clave para el futuro económico de la región, que debe apostar por la electricidad.

«La electricidad es el futuro de Europa», dijo Birol en una conferencia sobre economía y clima organizada en Bruselas por la Comisión Europea.

El economista turco, de 67 años y al frente de la AIE desde 2015, dijo que en su larga carrera nunca ha visto «la geopolítica convertirse en un factor tan determinante en los mercados energéticos», sean de gas, petróleo, renovables, nuclear u otros.

«Junto con la competitividad, la seguridad energética se ha convertido en un asunto muy importante», dijo Birol, quien añadió que «la competitividad y la seguridad de Europa dependerán de manera crítica de que se logre o no aplicar una estrategia de electrificación rentable de las economías europeas».

El director de la AIE insistió en la necesidad de «electrificar la economía europea tanto como sea posible» y avisó de que la región se encuentra «muy lejos por detrás de otras economías» que también importan hidrocarburos, como Japón, Corea o China, donde la electricidad supone más de un tercio de la energía empleada.

Europa, donde esa cuota se sitúa en torno al 22 %, se asemeja más al nivel de países productores y exportadores de combustibles fósiles, como Estados Unidos o Australia, que rondan el 20 %.

«Tenemos que dar incentivos a los consumidores para cambiar de las actuales formas de energía a la electricidad» en la industria, el transporte y los hogares con medidas que vayan desde «incentivos fiscales a créditos» para «garantizar que los precios de la electricidad sean asequibles para los ciudadanos y las economías».

Birol terminó su intervención señalando que Europa está al borde del «suicidio» energético pues el año pasado se instalaron en la región unos 80 gigavatios (GW) de nueva capacidad renovable aunque «más de 400 GW estaban preparados, pero por la falta de capacidad de la red, no pudieron conectarse».

«Es un asunto muy importante, muy urgente (…), tenemos que mejorar las redes», concluyó. EFE

jaf/asa/jgb